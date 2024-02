Оценки: Украйна е загубена без помощ от САЩ. Проблеми в Русия с военното производство (ВИДЕО)

Украйна има достатъчно ресурси за следващите 2 месеца, а дотогава очакваме помощ от САЩ, с приемането на новия пакет от 60 млрд. долара: Лека-полека новата помощ за Украйна се придвижва в Сената. Това заяви председателят на парламентартната група на най-голямата украинска партия "Слуга на народа" Давид Арахамия в интервю за Report. "Слуга на народа" е партията на Володимир Зеленски, а Арахамия беше човекът, който водеше делегацията на Украйна на преговорите с Русия в Истанбул през пролетта на 2022 година: 5-те лъжи в интервюто на Путин с Тъкър Карлсън. Относно това какво е станало там има изключително много пропаганда, лично насочвана от Путин – ето какво всъщност е станало в Истанбул според украинците: Западни специални части в Украйна: Публична тайна

Междувременно, The New York Times цитира оценка на американски официални лица, според която ако няма нови доставки от САЩ, украинската армия има боеприпаси за ПВО системата си само до месец март, 2024 година. И те казват, че има поне 2 месеца, преди липсата на помощ от САЩ да се усети в широк мащаб в Украйна и че без нея е трудно да си представят как украинците ще удържат сегашните си позиции на фронта. Заключението – американски военни експерти считат, че без помощ от март украинците ще имат трудности да предприемат тактически офанзивни операции по места срещу руснаците, а от началото на лятото – да се защитават от руските атаки по цялата линия на фронта. Най-вероятният сценарий – руснаците ще вървят напред, на определени места, с огромни загуби.

В дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) посочва, че след като неотдавна Украйна успяваше да сваля руски изтребители-бомбардировачи, част от руската военна тактическа авиация за действия на фронта, това не се случва в Авдеевка и там има унищожителни руски бомбардировки – явен знак, че украинците пестят всеки боеприпас.

В анализ на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е работил в украинския генщаб, руският военнопромишлен комплекс работи в тенденция на понижение, макар все още обемът да е на плюс спрямо средномесечния показател за 2022 година. Машовец цитира данни на Съвета за сигурност на Руската федерация, с които се е сдобил – 38,9% по-висок обем спрямо средномесечния за 2022 година през септември, 2023 година, но след това 34% през октомври, 2023 година, 27,6% през ноември, 2023 година, 11,2% през декември, 2023 година, а за януари се очаква само 7% по-висок обем.

Защо – на първо място, няма достатъчно на брой квалифицирани кадри. Средният недостиг на висококвалифицирани работници е между 15% и 20%. В дългосрочен план Русия вероятно ще преодолее това, защото Кремъл инвестира в професионално обучение и образование, но в краткосрочен и средносрочен план проблемът ще е налице, посочва Машовец. Освен това – липса на адекватно и модерно промишлено оборудване: "Като се започне от машини, способни да въртят артилерийска цев със зададени качествени параметри, и се стигне до специализирано оборудване за инсталиране на сложни електронни компоненти". Машовец посочва, че Русия може да произвежда не повече от 35% от обема на търсене на такова оборудване. С решението на правителствата на Япония и Южна Корея да затегнат контрола върху доставките на уникални промишлени технологии и промишлено оборудване с двойна употреба за Руската федерация, включително през трети страни, руснаците прогнозират влошаване на този проблем, посочва украинският о.з. полковник.

Още един сериозен проблем – резервните части. Тук вече сериозна роля играят западните санкции. Макар да се наливат много пари като цяло от Москва, това не е достатъчно да се преодолят обективни пречки, добавя украинският анализатор, но предупреждава: Разбира се, руският военно-промишлен комплекс все още е много далеч от достигане на някакви критични граници (или по-добре казано "граници на растеж"). Той е напълно способен да расте малко по малко (и съответно да увеличава производствените си обеми), но в него се виждат определени тенденции по отношение на увеличаването на проблемите“.

В Москва за поредна седмица се проведе протест-полагане на цветя пред Паметника на незнайния воин в рамките на инициативата "Път към дома". Инициативата е създадена от жени-съпруги на мобилизирани на фронта в Украйна руснаци, които искат те незабавно да бъдат върнати и войната да се води само от професионални войници:

Както и миналата седмица, руската милиция задържа журналисти и участници в акцията – всеизвестно е, че има старание от страна на властите да няма много информация за протестната акция до широка част от руското общество:

Развоят на нещата беше същият както и миналата седмица – след като им беше попречено да отразяват по-детайлно, задържаните журналисти бяха освободени:

На този фон, в руската Дума обмислят законопроект, с който да забранят да се рекламира на всички платформи, посочени като "чуждестранни агенти". Това ефективно значи пълно задушаване на всяко издание с малко по-опозиционен характер.

Интензивността на боевете в Украйна продължава да е много висока, макар че темпото през последното денонощие е малко по-ниско. Украинският генщаб отчита в сутрешната си сводка 98 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещо е в направлението "Маринка" (Григоровка и Новомихайловка, югозападни предградия на Донецк) – там има 35 отблъснати руски пехотни атаки, и в Авдеевка (северозападно предградие на град Донецк) – 33 отблъснати руски пехотни атаки. В Авдеевка ситуацията е вече явно в положение всичко виси на косъм и трудно може да се очаква украинците да се справят: Авдеевка пада: Касапницата е огромна. Руски дронове убиха деца (ВИДЕО). Направлението към Бахмут също е доста горещо – 14 отбити руски пехотни атаки, по цялото протежение на южния фронт (Ивановско – 5-6 километра запад-югозапад, Клещеевка – 7 километра юг-югозапад и Андреевка – 10 километра юг-югозапад от Бахмут), както и при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут).

Според сутрешния обзор на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, в Авдеевка още не може да се говори за обкръжаване на украинските части в града, но ситуацията за тях е критична. Пегов добавя, че при Бахмут не е имало успех за руските части при Ивановско, но имало напредък в Богдановка, без да уточнява нищо повече. За разлика от него, популярният руски военен телеграм канал "Рибар" уточнява за Богдановка – била превзета една позиция на висок терен. "Рибар" казва и, че украинците прехвърлят подкрепления, за да спрат руснаците да превземат автобаза "Авдеевка" и с това отбраната им в цялата северна част на Авдеевка да е изправена пред колапс (КАРТА).

(КАРТА) Един от най-активно следящите войната в Украйна украински профили в Twitter NOELReports съобщава за руски напредък североизточно от Билохоровка и че са в предградията от тази страна, като ситуацията е тежка за украинците. Билохоровка е на около 10-тина километра запад-югозапад от Кремена. За Авдеевка NOEL посочва, че се чакат лоши новини, макар че засега ситуацията е динамична.

😍🔥 🇺🇦Ukrainian 81st Airmobile Brigade destroys a lot of 🇷🇺Russian equipment in Bilohohivka direction, Luhansk region. 🔥| If I count correctly 4 BMP-2, 3 BMP-1, and T-72 tank were annihilated with accurate drone-dropped munitions. And that's all in just 1 small direction... pic.twitter.com/yRVQtdNkV9

За финал пореден пример какво представлява режимът на Путин – в социалните мрежи се разпространяват снимки на върнат от плен украински войник и как изглежда. Той е защитавал Мариупол, пленен е там, прекарал е 20 месеца при руснаците – снимките са показателни. За сравнение, ето и как украинците се грижат за руските военнопленници – посещение на украинския омбудсман Дмитро Лубинец в едно от местата, където са държани заловени руски войници. На този фон, за пореден път има случай (СНИМКА) на разстреляни от руснаците предали се украински войници, до Клещеевка – официално украинската прокуратура разследва и този случай:

The look of Russian servicemen a day before the planned exchange on 24 January, when Russian IL-76 was shot down. As you can see, they look very healthy, well-fed, and have no complaints about their conditions.



Meanwhile, captured Ukrainian soldiers forget the taste of apples… pic.twitter.com/UaiCuS318m