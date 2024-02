Лека-полека новата помощ за Украйна се придвижва в Сената

Снощи 64 сенатори подкрепиха продължаване на дискусията по пакета, който включва отделно пари за Израел и Тайван. Продължаването се изразява в предлагане на поправки по отделните текстове. А надежда, че пакетът ще мине, даде и делегация от сенатори (и демократи, и републиканци) в Киев: "САЩ напълно подкрепят финансирането за Украйна": Конгресмени посетиха Киев (ВИДЕО)

Очаква се, че около 13-14 февруари ще има окончателно гласуване. Дори да стане така, то ще трябва одобрение и от Камарата на представителите, а там републиканците са по-неотстъпчиви. От частичните избори, които дадоха на републиканците контрол над Камарата на представителите от януари 2023 година, няма никакъв голям нов пакет в помощ на Украйна, одобрен от Конгреса: Сенатът в САЩ със сериозна стъпка за нови милиарди за Украйна

The US Senate voted to continue consideration of funding for Ukraine, Israel and allies in the Indo-Pacific region over the weekend. 64 senators voted for it, 19 spoke against it. Republican senator Rand Paul voted against an accelerated procedure. Now, amendments have to be… pic.twitter.com/6jyWLdJee2