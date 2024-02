Авдеевка пада: Касапницата е огромна. Руски дронове убиха деца (ВИДЕО)

След два дни на малък спад в интензивността на боевете, темпото отново стана брутално. Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през последните 24 часа има общо 111 бойни сблъсъка по целия фронт, което е с 19 повече на дневна база. Най-горещо е в Авдеевка – 33 отбити руски пехотни атаки там, на второ място е направлението при Бахмут – 22 отбити руски пехотни атаки. При Новомихайловка и Григоровка украинската статистика сочи 19 отбити руски пехотни атаки. Руснаците са активни и на север – в направлението към Лиман има 14 отбити руски пехотни атаки, по линията Терно – Ямполовка (15-тина километра западно от Кремена) и при Билохоровка, на 10-тина километра югозападно от Кремена. А в направлението към Купянск са отбити 11 руски пехотни атаки – традиционно при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и Ивановка, на 20 километра югоизточно от Купянск. Фронтът при Ивановка е точката, до която руснаците се мъчат да стигнат през Табевка, Кисловка и Котляровка – засега нещата по отношение на руски прогрес оттам са в стагнация.

A Russian BMD was destroyed by the 26th Artillery Brigade. pic.twitter.com/LgQ8PoxoCO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2024

(КАРТА) Въпреки невероятните загуби на руснаците – поредно ВИДЕО 18+ на купчини трупове на руски войници, заснето от техен другар, циркулира в социалните мрежи, ситуацията при Авдеевка се влошава за украинците, въпреки че през последното денонощие няма убедителен руски напредък – това личи и от казаното в обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, който говори за незначителен руски напредък от север, до коксохимичния завод (4-5 километра северозападно от Авдеевка).

В свой анализ на ситуацията в Авдеевка, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, вече е пълен песимист относно бъдещето на Авдеевка. Повтаря се историята с Бахмут, смята той. Според него, руснаците успешно изпълняват плана си да заобиколят коксохимичния завод, след като не успяха да го превземат – от изток и югоизток, като той счита, че руската армия е много близо до това да постигне окончателен успех. В следващите няколко седмици, ако не и дни, руснаците могат да завършат операцията по превземане на северната част на Авдеевка и дори целия град – намират се на половин километър от автобазата "Авдеевка" и на километър от ресторант "Бревно" (Дневник), където е финалната точка на основната логистична линия за цялата отбрана на Авдеевка от северния фланг, казва Машовец. Обяснението на ситуацията в Авдеевка от Машовец си припомнете в този материал: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО). Машовец смята, че ако в следващите дори 24 часа не бъдат взети някакви мерки, тогава вече може да се говори за пълно обкръжаване на Авдеевка от руските войски, макар че в момента южният фланг се държи. Ако руските сили не бъдат изтласкани обратно към линията Водяне – Опитно на юг, ще има много опасна, самоубийствена игра, предупреждава о.з. полковникът, но изчислява, че руснаците вече са 5,4 километра на запад от Опитно, в парка "Ивушка" и района на улица "Мичурин" (КАРТА).

Russian serviceman demonstrates the result of a fresh strike on his camp. pic.twitter.com/oPlzNRSU3n — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 9, 2024

При Новомихайловка, според друг анализ на Машовец, силите на руснаците са по-ограничени като брой, но въпреки това изглежда и там руското командване иска да увеличи интензивността на щурмовете. Тактиката е да се изтласква украинската армия позиция по позиция, смята о.з. полковникът, според който източните покрайнини на Новомихайловка "вероятно" са загубени от украинците, а откъм Маринка руснаците са напреднали 1,5 километра, към село Победа, като им остава километър да го достигнат – по данни на Машовец. "Очевидно основната цел на всички тези вражески усилия е да се изтласкат нашите войски от цялата територия източно от пътя Угледар – Маринка (00532). Редът на действията на противника тук засега е следният: първо да превземе линията Новомихайловка - Парасковеевка – Константиновка. и след това да стигне до Водяное на юг и по този начин да принуди нашите части да напуснат Владимировка и позициите северно от Николско". На този фон, Семьон Пегов съобщава, че украинците изненадващо атакували при Николско и са успели да изтласкат руснаците от позиции там, като явно крайната цел е да бъдат принудени руските части да се оттеглят отвъд река Кашлагач. Пегов дава данни за Новомихайловка и Победа, които са сходни с тези на Машовец. Но популярният руски военен телеграм канал "Рибар" директно казва, че в Григоровка "неочаквано" руснаците са пробили до центъра на селото, с уточнение, че тази информация трябва да се потвърди и изразява съмнение, че всъщност е вярна. Дори да е така, то украинците държат позиции на висок терен на юг, а Григоровка е в низина и ще е много трудно, добавя "Рибар".

При всички тези данни, какво е положението на терен - поредно видео с руски войници при Новомихайловка дава представа. Те твърдят вече познати неща - не ни считат за хора, а за пушечно месо, хвърлят ни напред без достатъчно оръжие, няма евакуация в случай на нужда. Войниците са от 155-та бригада на руските ВМС - тя е печално известна с огромните си загуби: Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО, 18+)

While the kremlin ripper is spinning a yarn with tales of ancient Rus', his soldiers reveal details of meat assaults they're thrown into. In the infamous 155th brigade, which is trying to take Novomikhailovka, discontent is growing. The soldiers here are sent for slaughter by… pic.twitter.com/k56VF815XU — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 9, 2024

За Бахмут Пегов пише само, че има ожесточени боеве северозападно от Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), където има важни позиции на висок терен и където украинците засега са в по-добра позиция, както и при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут). "Рибар" обаче твърди, че при Богдановка руснаците са овладели нови, важни позиции, обаче остава най-важната – т.нар. Поповска гора. Без нея не може да бъде атакуван Часов Яр, казва създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук телеграм канал: Направление "Бахмут": Следващата руска цел и украинците, които я бранят (ВИДЕО). За Лиман и Купянск Пегов казва, че няма значима промяна в позициите (КАРТА).

Руска атака с дронове: Убити деца в Харков

A Shahed drone landed in the Dnipropetrovsk region with the help of EW. The drone almost completely survived. pic.twitter.com/XaqeiTxUTC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2024

Тази нощ Русия отново атакува Украйна по въздуха. Според актуалната справка на украинските ВВС, Руската федерация е изстреляла 31 дрона клас "Шахед", като атаките са били в две направления – към Одеса и Харков. Свалени са 23 от дроновете. По думите на говорителя на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк, в Одеска област са свалени 9 дрона, а основната цел на руснаците е била пристанищната структура на града. "В Одеса е ударен пункт за временна дислокация на Въоръжените сили на Украйна на територията на технически колеж", твърди "Рибар".

Далеч по-зле е положението в Харков – ръководителят на местната военна администрация Олег Синегубов съобщи за 7 загинали след руската атака, включително 3 деца – на 7 годинки, 4 годинки и бебе на 6 месеца. 15 частни жилища са пострадали заради пожари след атаката, като общата площ на пожарите е 3700 квадратни метра. Ударена е бензиностанция – затова резултатът от атаката с дронове е толкова трагичен, става ясно от думите на кмета на Харков Игор Терехов.

В Русия: Няма спокойствие, но са свикнали

В Русия пък факт стана поредна комунална авария, пак в отоплението – аварията е в Санкт Петербург: Рекорд: Руснаците се жалват на Путин, че нямат ток, парно, вода

Междувременно, продължава натискът срещу ежеседмичните протестни акции на инициативата "Път към дома" в Русия. Всяка седмица жените от тази инициатива, чиито мъже са пратени за пушечно месо на фронта от Кремъл, полагат цветя пред Паметника на незнайния воин в Москва. Това се случва в събота. Руската милиция обаче притиска участниците и ги заснема, като явно ги "каталогизира", предава "Осторожно новости". Милицията официално предупреждава и журналистите, които излъчват от протестите, явно с цел да ги спре, информира руският опозиционен информационен проект SOTA.

На този фон, руската ЦИК представи бюлетината за предстоящите на 17-ти март президентски избори – без Борис Надеждин, единственият кандидат, който се считаше за някаква опозиция на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

В Киев се проведе протест в подкрепа на освободения от поста главнокомандващ на ВСУ генерал Валерий Залужни: На изпроводяк: Зеленски удостои Залужни с наградата "Герой на Украйна" (ВИДЕО). А в Австралия пенсионирани военни искат да ремонтират военните хеликоптери "Тайпан", предвидени за утилизиране, за да могат те все пак да бъдат пратени в Украйна, предаде ABC: "Не искаме вашите летящи боклуци": Украйна с позиция до Австралия