Огромен пожар на летището в Санкт Петербург (ВИДЕО)

"Хангар се запали на Волхонское шосе в Ленинградска област. Предварително площта на пожара е 1000 квадратни метра. Предварително двама души са ранени", каза източник на агенцията, като добави, че жертвите са с изгаряния по ръцете.

Пресслужбата на руското министерство на извънредните ситуации потвърди информацията за пожар в хангар в района на Ломоносовски на Волхонское шосе. "Гасенето се усложнява от силния огън вътре в склада. Площта на пожара е 1000 квадратни метра“, съобщиха от пресслужбата. От Министерството на извънредните ситуации потвърдиха и информацията за двама пострадали. В гасенето на пожара са участвали 75 души и 21 единици техника.

In St. Petersburg, explosions were heard near the airport. A hangar is reportedly on fire. pic.twitter.com/ijyjx6iI0U

На място работят подразделения на Държавното учреждение "Леноблпожспас", което е част от единния пожарно-спасителен гарнизон на региона, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Леноблпожспас. Според службата сигналът за пожара е подаден в 14:47 московско време.

По официални данни на адреса, на който е пожарът, има и склад за съхранение на стоки за животновъдството. За момента не е ясна причината за инцидента.

In Russian St. Petersburg, a serious fire broke out in the airport area



Local residents are reporting an acrid odor that is making it hard to breathe. pic.twitter.com/xWbPrWG8qc