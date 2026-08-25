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Сезонът на фантастичното барбекю

25 август 2026, 11:27 часа 1136 прочитания 0 коментара
Снимка: Magnific
Сезонът на фантастичното барбекю

Август е месецът на дългите вечери, добрата компания и споделените моменти под открито небе. Време за приятели край барбекюто – с безгрижен смях, онзи приятен съскащ звук от скарата и аромат на жар, без които лятото няма да бъде същото.

В супермаркети „Фантастико“ можете да откриете всичко необходимо, за да се насладите максимално на вкуса на фантастичното лято – от свежи меса, колбаси, бургери през маринати и сосове до въглища и инструменти за скара. От MeatCorner-а на „Фантастико“ започва пътят до барбекюто на различни видове стекове, пържоли, кебапчета, кюфтета, наденици, карначета и какви ли не други вкусотии от свинско, телешко, агнешко, патешко и пилешко месо. Там ще намерите над 60 вида месо за барбекю - подбрани телешки и свински стекове в специални скин опаковки, мариновани и немариновани меса от свински врат без кост, контрафиле, гърди, ребра и стек от бут, както и изкушения от пилешко - пържоли, бутчета, филе и крилца. Почитателите на по-екзотичната или балканска кухня могат да открият Адана кебап, Кафта кебап, суджук от младо телешко, плескавица, балкански шиш и кебапчета с бял пипер. А за любителите на бързите, но вкусни решения са бургерите, приготвени от висококачествено патешко, телешко, премиум телешко Wagyu и агнешко месо, създадени за истинско барбекю изживяване.

Снимка: „Фантастико груп“

„Наблюдаваме сериозен ръст при телешките стекове, свинско месо - мариновано и немариновано, както и при пилешките меса, като при млените за първите две тримесечия на 2026 г. спрямо година по-рано се отчита ръст с около 10%“, казва Димитър Стоянов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“. „Когато клиентите избират месо от витрина, свинското месо е най-предпочитаният избор при нас. Значим е ръстът в предпочитанията и на телешко месо – както от витрина, така и пакетирано. Домашно кюфте и кюфте с лук, наденички и говеждо месо са сред предпочитаните продукти от клиентите, когато купуват мляно месо“, допълва Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи“ в българската семейна верига.

Близо 90% от асортимента на витрините с месо е от български производители. Сред тях е „Караманолев“ – семейна компания, която стартира в Сандански преди повече от 25 години с малка месарница, а днес развива собствено преработвателно предприятие. „Започнахме с една месарница, с времето стигнахме до пет магазина, а след това създадохме и малко собствено преработвателно предприятие. Днес разполагаме с месопреработвателно предприятие с площ над 3000 кв. м и работим с 35-има професионалисти, с които всекидневно се стараем да отговаряме на най-високите очаквания на клиентите ни“, казва Костадин Караманолев, основател на компанията.

Снимка: „Караманолев“

В предприятието работят с утвърдени български доставчици, които поддържат висок контрол на качеството и хуманно отношение към животните. „След преминаване през тяхната кланица и разфасовъчна, месото пристига при нас, където преминава първо през строг входящ контрол за свежест и качество. Едва след това следва същинската работа. Внимателна обработка по утвърдени рецепти и стандарти, опаковане и съхранение при подходящи условия, а накрая логистика и доставка до нашите магазини и партньори, стъпка по стъпка, докато стигне по удобен начин до трапезата на клиента“, разказва Костадин Караманолев.

Снимка: „Караманолев“

И това лято от „Караманолев“ ще изненадат клиентите на „Фантастико“ с интересни предложения за барбекюто - македонска баница (наденица) от свинско месо в тарелка, готова за печене, свинска плескавица, балкански шиш и телешко кюфте - без добавени глутен и алергени. „Барбекюто е най-вече повод да се съберат хора. Затова и доброто барбекю тръгва не от уреда, а от масата, от избора да сготвиш нещо вкусно за хората, които обичаш. Тайната е просто да използваш качествено месо и да имаш търпение. През лятото наблюдаваме интерес най-вече към серията ни за скара, към различните видове кюфтета, кебапчета, наденички и др.“. Във всяко барбекю винаги има и някоя тайна съставка, издава Костадин Караманолев: „Качеството е в изчистения състав. Да можеш да прочетеш етикета и да разбереш всяка дума. Нашето правило е просто: ако месото има нужда от добавки, за да е вкусно, значи месото не е било достатъчно добро от самото начало“. И дава ценни съвети за почитателите на фантастичното барбекю: „Съставът казва истината за продукта, дори когато етикетът се опитва да звучи повече от добре. А външният вид издава свежестта много преди да я усетите на вкус, чрез цвета или текстурата. Наситен, но естествен цвят и плътна, еластична структура са най-сигурните признаци, че продуктът е пресен“. Вече четири години пазарът за барбекю с продуктите на „Караманолев“ може да бъде направен бързо и с удоволствие и от щандовете на „Фантастико“. „Те са първата верига, която ни се довери и повярва в нас. В тяхно лице виждаме коректен и стойностен партньор, който държи на високото качество, също толкова, колкото и ние. Благодарни сме им за възможността продуктите ни да достигат до повече хора в страната, за начина, по който умеят да представят стоката и по който се отнасят към детайлите. От нивото на комуникация, през подредбата на витрините, до отношението на самите служители“, казва Костадин Караманолев.

На щандовете на „Фантастико“ можете да откриете и продуктите с бранда Meat (R)evolution. Пътят им започва от най-големите кланици в България - Тандем-Попово, която има повече от 30-годишна история. Сред по-интересните предложения за барбекю в асортимента на семейната компания са пилешки кюфтета капрезе, патешки бургер, телешки бургер от Wagyu, Кафта кебап и различни видове стекове.

Снимка: „Тандем-Попово“

„Въпреки, че най-предпочитаните групи меса в България си остават млените меса тип бургер и наденица например, стековете бележат ръст абсолютно всяка година без пропуск за последните 10 години. Нямаме време вече да планираме дълго време вечерята, трябва ни нещо по-бързо, безкомпромисно в качеството си като продукт, който да приготвим до 15 до 30 минути“, разказва Ивайло Русчев, управител на предприятието, което развива заедно с баща си. И разкрива, че тайната на доброто барбекю се крие в постигането на оптималната температура за приготвяне за различните видове стекове. „Например - ако приготвяме рибай стек, най-добрият начин на приготвяне е запечатване от двете страни. В този случай е хубаво барбекюто да има две зони на огън - директен и индиректен. За да може на директния огън да го запечатаме на бързо за по 1 минута от страна, след което на индиректния да го „досготвим“ до желаната степен. Ако само се запечата на директен за по една минута, то ще е medium rare“.

Снимка: „Тандем-Попово“

Интересът към продуктите Meat (R)evolution бързо расте, а с предлагането им на щандовете на „Фантастико“ достигат до все повече потребители. „Подкрепата от „Фантастико“ винаги сме я усещали под много различни форми като постоянство, коректно отношение, директен разговор и бързи, логични и бизнес насочени решения“, казва още Ивайло Русчев.

Събира ни вкусът на фантастичното лято!

 

Фантастико супермаркети Фантастико
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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