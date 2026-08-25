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Yettel надгражда киберзащитата за бизнеса с нови услуги за управление на риска

25 август 2026, 11:29 часа 1252 прочитания 0 коментара
Снимка: Yettel
Yettel надгражда киберзащитата за бизнеса с нови услуги за управление на риска

Yettel добавя 11 нови експертни услуги към портфолиото си за киберсигурност. Те дават възможност на компаниите не просто да реагират при кибератака, а проактивно да управляват своята киберсигурност – чрез откриване на уязвимости, симулиране на реални атаки, включително и подготовка за регулаторни изисквания като Закона за киберсигурност и подкрепа при одити.

Досега фокусът на телекома беше основно върху технологични решения като защитни стени и антивирусни програми. С новите услуги Yettel надгражда този подход, като добавя консултантски услуги за оценка, наблюдение и подкрепа при управлението на киберрискове.

Истинската стойност на киберсигурността не е само в това да спреш една атака, а да помогнеш на бизнеса да разбере къде е изложен на риск, как да го управлява и как да изгради устойчивост в бъдеще. Това разширява и нашата роля – от доставчик на технологии към партньор, който подпомага бизнеса в изграждането на цялостна стратегия за киберустойчивост“, коментира Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“ в телекома.

Новите услуги са обособени в три категории.

Първата категория е насочена към техническата сигурност и включва три услуги.

Penetration Testing проверява защитата на уеб и мобилни приложения, вътрешни мрежи и публично достъпни системи чрез симулация на реални атаки. Vulnerability Assessment открива остарял софтуер, пропуснати актуализации и неправилни настройки, а Wi-Fi Audit проверява нивото на сигурност на корпоративната Wi-Fi инфраструктура. Допълнително предимство е, че всяка услуга завършва с експертен доклад и анализ.

Втората категория включва четири последователни стъпки за постигане и поддържане на съответствие със Закона за киберсигурност. Процесът започва с услугата Gap Assessment, която показва текущото състояние на организацията и необходимите подобрения. На тази основа NIS2 Documentation осигурява нужните политики, процедури и вътрешни правила. При предстояща проверка Audit Support подпомага подготовката, представянето на доказателства и отстраняването на несъответствия, а след въвеждането на изискванията Annual Policy Review помага документацията да остане актуална спрямо промените в организацията и нормативните изисквания.

Третата категория е насочена към наблюдението на външни заплахи. Cyber Intelligence Light дава еднократна оценка на публично достъпната информация за компанията, а Cyber Intelligence Professional надгражда услугата с постоянен мониторинг и ранни предупреждения. Supply Chain Monitoring разширява наблюдението към доставчици и партньори, които също могат да повлияят на сигурността. Social Media Brand Protection допълва защитата в дигиталното пространство, като открива фалшиви профили, злоупотреби с търговската марка, фишинг кампании и заплахи за репутацията.

Yettel предлага новите услуги в партньорство с утвърдени компании в областта на киберсигурността, с доказана експертиза и международно признати методологии.

Решенията могат да бъдат заплащани разсрочено, което позволява на компаниите да подобрят защитата си без значителна първоначална инвестиция. 

Yettel
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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