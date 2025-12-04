В Индия хванаха Путин натясно с въпрос: Защо стреляте и разрушавате домовете на рускоговорящи в Украйна? (ВИДЕО)

След като наговори куп откровени глупости как Русия анексирала Крим, за да помогне на хората, които не приели Майдана (бел. ред. - в мирогледа и речта на руския диктатор Владимир Путин това е "преврат") и как със "специалната военна операция" Русия тръгнала да спира подпалена от Запада война чрез Майдана, Путин беше хванат натясно от крайно неудобен въпрос в индийски телевизионен ефир. Припомняме, че той е на двудневно посещение в Индия - за него е въпрос на живот и смърт азиатската държава да му е верен съюзник и особено купувач на руския петрол.

Индийска телевизионна водеща обаче "отстреля" Путин с питане защо руската армия руши домовете на хората в Донецка и Луганска област, повечето от които са рускоговорящи. Тя уточни, че е била и в двете области и че действително там повечето хора говорят руски език. "Те бяха шокирани какво прави Путин с нас, неговия народ", констатира водещата.

Първоначално Путин заяви, че не разбрал въпроса - от какво били шокирани хората и му беше пояснено, че шокът е от това как руската армия безмилостно ги бомбардира. Диктаторът веднага се измъкна - въпросните хора били живели в тези части на Украйна, които били под украински контрол. С това той де факто призна, че води завоевателна война, защото влиза и завладява земи в Украйна:

Преди да бъде притиснат, Путин се опита да приспи индийската аудитория с исторически притчи и как всъщност Новгород бил първата руска столица. Но всъщност възходът на града настъпва по времето на викингския владетел Рюрик, през IX век, а наследникът му Олег основата Киевска Рус - Още: В Индия почетоха Путин като божество, европейците ползват Моди като жокер за Украйна (ВИДЕО)

