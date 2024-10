Опасност: Украйна може да загуби 4 млрд. евро от ЕС

Украйна може да загуби обещаните 4 милиарда евро от ЕС тази година, предаде NOELREPORTS.

Това може да се случи поради забавяне на приемането на ключово антикорупционно законодателство.

ЕС предупреди, че ако законът не бъде напълно приет до края на октомври, финансирането може да бъде отложено до 2025 г.

Този закон е свързан със споразуменията за корупция, който трябваше да бъде завършен до края на третото тримесечие.

⚠️ Ukraine may lose the promised €4 billion from the EU this year due to delays in passing key anti-corruption legislation. The EU warned that if the law isn't fully passed by the end of October, the funding could be postponed until 2025.