Морето не спира да взима жертви: Млад мъж се удави в Приморско

35-годишен мъж се удави на Северния плаж в Приморско, съобщиха от пресцентъра на полицията в Бургас. Инцидентът се е случил малко след 17 часа днес. Спасители са успели да извадят живи от морето жена и дете. Спасен е и още един мъж, съобщава bTV. Това е поредна жертва по българското Черноморие за броени дни. Припомняме, че тази сутрин в Царево бе извадено тялото на 59-годишен мъж, а само дни преди това двама мъже загубиха живота си в Ахтопол и Свети Влас.

Две тела в Несебър

Снимка: iStock

Преди няколко дни телата на изчезнали в бурното море край "Слънчев бряг" 14-годишно момче и 35-годишен мъж бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър. Те бяха в неизвестност от деня, когато влизат в морето край хотел "Вянд" в курорта.

Още: След Бутусов: Рускиня се удави на Българското Черноморие

Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влизат в морето, за да се освежат. Четирима мъже от групата успяват да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина са завлечени от мъртвото вълнение.

През летния сезон подобни инциденти, за съжаление, зачестяват, но въпреки предупрежденията не експертите и ясните знаци, с които спасителите по плажовете в България, индикират дали е безопасно да се влиза в морето, много плажуващи пренебрегват предупрежденията и влизат във водите, без да могат реално да преценят опасността.