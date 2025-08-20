"Нацист" бил, "клоун" бил, "марионетка на Запада" бил: С какви очи Путин ще се срещне със Зеленски? Анализ

Споразумението в Белия дом за следваща стъпка към мир - двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, се считаше за завършено. Последвалата реакция от Москва обаче охлади очакванията. Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че се обсъжда "възможността за повишаване нивото на представителите на руската и украинската страна", без да спомене лидерите по име.

Руският външен министър Сергей Лавров беше по-умерен, като подчерта, че Москва не отказва "нито двустранни, нито тристранни" формати на разговори, но предупреди, че среща на върха изисква "максимална подготовка", посочва CNN в свой анализ.

Анализатори обясняват, че Кремъл едва ли е готов да седне на масата със Зеленски, когото години наред представя украинския държавен глава пред руснаците като "нацист", "клоун", нелегитимен лидер и "марионетка на Запада". Путин избягва да го назовава по име, а държавната пропаганда настоява, че Украйна е историческа част от Русия. Според експерти като Орисия Луцевич от "Chatham House" една такава среща би била тежък обрат в реториката и труден за обяснение пред руската публика. Татяна Становая от "Carnegie Russia Eurasia Center" смята, че за Путин срещата не е решаваща, тъй като за Москва войната е преди всичко конфронтация със Запада.

Тя допуска, че Путин може да я приеме, но само ако на масата присъстват ключови руски искания, включително териториални отстъпки - нещо, което Зеленски категорично отказва. По думите ѝ Кремъл вижда в Доналд Тръмп фигурата, способна да притисне Киев да бъде "по-гъвкав" и отворен към руските условия.

Снимка: Getty images

Ще я бъде ли срещата?

Москва може да предложи нов кръг разговори в Истанбул с делегация на по-високо ниво, вероятно с участието на Лавров и Ушаков, но Путин няма да рискува „засада“ чрез директна среща със Зеленски, ако няма сигурност, че исканията му ще бъдат разгледани.

В същото време Тръмп обяви в Truth Social, че е започнал подготовката за среща между двамата президенти, но часове по-късно призна по Фокс Нюз, че решението не е в негови ръце: "Аз донякъде го подготвих, но те са тези, които трябва да решат."

За Путин ситуацията е изгодна - без да направи отстъпки, той вече получи среща на върха в Аляска, отпадането на настояването за незабавно примирие и отслабване на санкционния натиск. Междувременно Русия поднови масираните удари по Украйна, изстрелвайки само този месец 270 дрона и 10 ракети.

Единственият въпрос, който остава, е кого Тръмп ще обвини, ако и този мирен опит се провали, пише още изданието.

