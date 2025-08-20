Войната в Украйна:

Полша обвини Русия за взривения в село дрон

20 август 2025, 18:51 часа 217 прочитания 0 коментара
Полша обвини Русия за взривения в село дрон

Заместник-премиерът и министър на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че обектът, който е паднал край Осини в окръг Луков, е руски дрон. Той подчерта, че това е провокация от страна на Руската федерация, която се случва в специален момент, когато текат дискусии за мир. "Ние сме свидетели на провокация от страна на Руската федерация, с руски дрон. Разговаряхме с всички служби. Такива брифинги се провеждат в Министерството на вътрешните работи и администрацията, в Министерството на отбраната. Има сътрудничество между всички държавни служби. Всички наши съюзници, които също са информирани в реално време" – изброи той.

Още: Новият президент на Полша: Нямаме никакво доверие на Путин

Косиняк-Камиш увери, че Министерството на отбраната също е в контакт с шефа на Службата за национална сигурност Славомир Ценкевич, както и с министър-председателя и Министерството на външните работи. Той добави, че вицепремиерът Радослав Шикорски ще предприеме съответните дипломатически стъпки.

Примамка без бойна глава

По-рано източник на PAP, близък до Министерството на отбраната, съобщи, че обектът, който в нощта от вторник срещу сряда е паднал и експлодирал под Осини в област Люблин, е военен дрон, най-вероятно т.нар. примамка без бойна глава, съдържаща само малко количество експлозиви, пише "Portal Samorządowy".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Поляците са разочаровани от Германия и се връщат обратно в родината си: Данни

Още при началото на разследването в полските медии се появиха спекулации, че вероятно става дума за руски дрон, но сега властта официално потвърждава тази версия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Полша Русия взрив руски дрон Осини
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес