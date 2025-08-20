Полша обвини Русия за взривения в село дрон

Заместник-премиерът и министър на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че обектът, който е паднал край Осини в окръг Луков, е руски дрон. Той подчерта, че това е провокация от страна на Руската федерация, която се случва в специален момент, когато текат дискусии за мир. "Ние сме свидетели на провокация от страна на Руската федерация, с руски дрон. Разговаряхме с всички служби. Такива брифинги се провеждат в Министерството на вътрешните работи и администрацията, в Министерството на отбраната. Има сътрудничество между всички държавни служби. Всички наши съюзници, които също са информирани в реално време" – изброи той.

Косиняк-Камиш увери, че Министерството на отбраната също е в контакт с шефа на Службата за национална сигурност Славомир Ценкевич, както и с министър-председателя и Министерството на външните работи. Той добави, че вицепремиерът Радослав Шикорски ще предприеме съответните дипломатически стъпки.

Примамка без бойна глава

По-рано източник на PAP, близък до Министерството на отбраната, съобщи, че обектът, който в нощта от вторник срещу сряда е паднал и експлодирал под Осини в област Люблин, е военен дрон, най-вероятно т.нар. примамка без бойна глава, съдържаща само малко количество експлозиви, пише "Portal Samorządowy".

Още при началото на разследването в полските медии се появиха спекулации, че вероятно става дума за руски дрон, но сега властта официално потвърждава тази версия.