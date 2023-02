Орбан обеща помощ на Украйна: "Унгария е в лагера на мира"

„Унгария ще продължи да осигурява хуманитарна и финансова помощ на Украйна. Подкрепяме незабавното спиране на огъня, за да предотвратим още загуби на човешки животи. Унгария принадлежи към лагера на мира!“, написа Орбан в Twitter.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to 🇺🇦. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!