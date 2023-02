Зеленски в ЕП: Русия гледа на хората си като на средства за носене на оръжие

Европейският парламент посрещна украинския лидер с бурни овации по време на първото му посещение в Брюксел след руската инвазия.

Зеленски отбеляза, че Европа „най-накрая се освобождава от разрушителната си зависимост от руските изкопаеми горива, прочиства се от корумпираното влияние на руския олигархичен бизнес и от проникването на агенти на руските специални служби, които смятат Европа като място за преследване на противниците на руската диктатура“.

Той възхвали европейските стандарти на живот, върховенството на закона, отворените общества и ценностите на европейските хора.

„Стойността на живота в Русия е унищожена, само този в Кремъл има стойност“, каза той. „Русия гледа на хората си като на средства за носене на оръжие", добави Зеленски. Той отбеляза, че кремълският режим е срещу всякаква социална справедливост, инвестира в ксенофобия, "опитва се да превърне нечовешките реалности от 30-те и 40-те години на миналия век в реалност днес“.

„Само нашата победа ще гарантира европейските ценности“, продължи Зеленски. "Това е нашата Европа. Това са нашите правила. Това е нашият начин на живот. А за Украйна това е пътят към нашия дом. Тук съм, за да защитя пътя към дома на всички украинки и украинци", каза Зеленски.

