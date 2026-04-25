Орбан подготвя бягство в САЩ: Унгарски разследващ журналист

Унгарският разследващ журналист Саболч Пани твърди, че Виктор Орбан се готви да потърси убежище в САЩ, ако "много му припари в Унгария", както той се изрази. В профила си във Facebook днес журналистът коментира изявлението на Орбан, че се отказва от депутатския си мандат в новия парламент.

"Виктор Орбан обяви днес, че няма да заеме място в парламента и няма да приеме мандата – което означава, че няма да има и имунитет. Той също така отбеляза, че изборите за лидер на партията "Фидес" ще бъдат отложени за юни. Всичко това съвпада с информацията ми от вторник, според която Орбан планира пътуване до Съединените щати това лято и че Съединените щати биха могли да се превърнат в убежище за него, ако ситуацията в Унгария ескалира", пише журналистът.

Както по-рано Bloomberg съобщи, Орбан обяви, че няма да заеме място в парламента, но иска да остане лидер на "Фидес", за да оглави процеса на "обновяване" на партията.

"Сега съм нужен не в парламента, а да реорганизирам националистическото крило", бе цитиран да казва Орбан, като добави, че ще се кандидатира за преизбиране за лидер на партията на конгреса ѝ през юни.

