Русия падна под Афганистан и Судан: Москва стигна историческо дъно в класацията на IEP

За първи път Русия се класира като най-малко мирната страна в световен мащаб, изпреварвайки страни като Судан, Демократична република Конго, Израел, Афганистан. Тя зае непрестижното последно, 163-то място, в Глобалния индекс на мира за 2026 г., превръщайки се в най-малко мирната страна в света, стана ясно от публикувания доклад на Института за икономика и мир (IEP).

Най-мирната държава за 19-та поредна година остава Исландия, следвана от Нова Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.

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Докладът показва рекордно голям брой конфликти, които са все по-взаимосвързани и трудни за разрешаване. Това влошаване се дължи на нарастващото влияние на средните сили и намаляващата сила на традиционните европейски държави, известна като „Голямата фрагментация“. Това е съпроводено и от бърза технологична революция във воденето на война, която оставя международното право и дипломацията далеч назад.

Броят на държавите, участващи във външни конфликти, почти се е удвоил от 59 през 2008 г. до 103 за 2026 г.

Освен това за първи път в историята машините вземат решения за битки на живот и смърт по-бързо, отколкото който и да е човек може да го анализира, а международните рамки, предназначени да ги управляват, вече почти не съществуват, се казва още в доклада.

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