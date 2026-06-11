За пръв път от 23 г. насам: Отмениха концерт за Деня на Русия на Червения площад

Руски медии съобщават, че за първи път от 23 години насам празничният концерт за Деня на Русия на Червения площад е отменен. По официална информация, решението е заради „неизвестни причини.“ Според наблюдатели, обаче, почти сигурно проявата е отменена заради заплахата от украински атаки с дронове и ракети.

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Традиционният концерт за Деня на Русия на Червения площад е отменен и преместен в културния център "Мосовет" поради неизвестни причини. Първоначално обявеният списък с изпълнители, включващ SHAMAN, Лариса Долина, Татяна Куртукова и Александър Буйнов, е съкратен. Към момента е потвърдено само участието на Надежда Бабкина, съобщават местни медии.

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