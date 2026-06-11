Големи проблеми за руснаците: ВСУ отнесоха колона от 50 камиона с гориво и боеприпаси

Украинските сили са ударили руски конвой от около 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси в северната част на Крим. Ударът е станал на сухопътния път през Армянск, който в последно време руснаците се опитват да използват като алтернативен маршрут за доставки след като по-рано ВСУ нанесоха сериозни поражения на моста Чонгар и той на практика стана неизползваем.

Новината потвърди Дмитро Филатов с позивна Перун, командир на Първи отделен щурмови полк "Дмитро Коцюбайл" пред "Суспилне".

Някои от камионите са напълно унищожени, подчерта Филатов.

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Той добави, че операцията е станала възможна след като други украински части поразиха Мариупол и пътя за Бердянск. Точно това е принудило руснаците да започнат да правят опити да снабдяват своите части, разположени в посока Хуляй-Поле, през Крим, тъй като по пътищата от Мариупол това вече е трудно за тях. Блокираме и новите им маршрути и така продължаваме да отслабваме противника, каза Филатов.

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