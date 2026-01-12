Войната в Украйна:

Оръжие-символ на руската мощ почва да става кът: Поредна унищожена система ТОС-1А "Солнцепек" (ВИДЕО)

Поредно доказателство колко много струва на Русия безумната пълномащабна война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, върви в социалните мрежи. А именно – видео, показващо нова унищожена тежка система за залпов огън ТОС-1А "Солнцепек". Нидерландският проект Oryx, който документира загубите в техника на Русия и на Украйна от началото на войната, изчислява, че това е 34-та такава унищожена система. А Русия има около 60-тина ТОС-1А в арсенала си според публични данни.

ТОС-1А изстрелва ракети, които обаче не са управляеми. Те съдържат аерозол гориво-въздух. За разлика от напалма, боеприпасите на "Солнцепек" създават облак, който при запалване причинява голяма експлозия. Това прави "Солнцепек" смъртоносен при всякакви условия. Той е предназначен за поразяване на вражеската жива сила в открити и затворени пространства.

Тази нощ над руска територия са свалени само 13 дрона, като най-много – 4, са свалени над Ростовска област, съобщава руското военно министерство. Пожар обаче има – засега няма никаква информация за щети и разрушения, губернаторът на областта Юрий Слюсар към този момент не е коментирал нищо за поражения.

Ивайло Ачев
