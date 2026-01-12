Оръжие-символ на руската мощ почва да става кът: Поредна унищожена система ТОС-1А "Солнцепек" (ВИДЕО)

Поредно доказателство колко много струва на Русия безумната пълномащабна война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, върви в социалните мрежи. А именно – видео, показващо нова унищожена тежка система за залпов огън ТОС-1А "Солнцепек". Нидерландският проект Oryx, който документира загубите в техника на Русия и на Украйна от началото на войната, изчислява, че това е 34-та такава унищожена система. А Русия има около 60-тина ТОС-1А в арсенала си според публични данни.

Още: Великобритания обмисля да даде от най-новите си ракети с голям обсег на Украйна

A destroyed Russian TOS-1 "Solntsepyok", one of Russia's rarest heavy flamethrower systems, with only around 60 in their arsenal. According to Oryx, 34 of these systems have already been lost by Russia. pic.twitter.com/j0u6BlKsYB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

ТОС-1А изстрелва ракети, които обаче не са управляеми. Те съдържат аерозол гориво-въздух. За разлика от напалма, боеприпасите на "Солнцепек" създават облак, който при запалване причинява голяма експлозия. Това прави "Солнцепек" смъртоносен при всякакви условия. Той е предназначен за поразяване на вражеската жива сила в открити и затворени пространства.

Тази нощ над руска територия са свалени само 13 дрона, като най-много – 4, са свалени над Ростовска област, съобщава руското военно министерство. Пожар обаче има – засега няма никаква информация за щети и разрушения, губернаторът на областта Юрий Слюсар към този момент не е коментирал нищо за поражения.

Fire reported in Rostov region, cause unknown. Russian channels earlier warned of air threats across southern Russia. Air raid alerts now sounding in occupied Crimea. pic.twitter.com/0ktNoeaQ1F — WarTranslated (@wartranslated) January 11, 2026

Още: Рядка цел: Украинците поразиха още един страховит "Солнцепек" заедно с екипажа му (ВИДЕО)