Още един министър е аут заради корупционната схема в Украйна, Зеленски ще подпише санкции срещу бивш свой бизнес партньор

Не само правосъдният министър Герман Галушченко, но и министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук вече няма да заема поста си заради разкритата мащабна корупционна схема за контрол над ключови държавни предприятия, включително държавната агенция за ядрена енергия "Енергоатом". Украинският президент Володимир Зеленски обяви преструктуриране и промени в ръководството на "Енергоатом" и санкции срещу две лица (не министрите), замесени в антикорупционното дело на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ).

"Министърът на правосъдието и министърът на енергетиката не могат да останат на постовете си. Това е, наред с други неща, въпрос на доверие. Ако има обвинения, те трябва да получат отговор. Решението за отстраняването им от длъжност е бързо, възможно най-бързо. Помолих министър-председателя да приеме оставките на тези министри. Моля членовете на Върховната рада (парламента - бел. ред.) да подкрепят тези оставки", заяви държавният глава във видеообръщение.

Санкции срещу бившия бизнес партньор на Зеленски

В същото време Зеленски добави, че Съветът за национална сигурност и отбрана също ще вземе решение относно санкциите въз основа на предложение от Министерския съвет. "В момента е изключително трудно за всички в Украйна. Сблъскваме се с прекъсвания на електрозахранването, руски удари и загуби. Абсолютно неприемливо е, че все още има схеми в енергийния сектор", подчерта президентът.

Премиерът Юлия Свириденко потвърди - Министерският съвет на Украйна е внесъл предложения за налагане на лични санкции срещу Тимур Миндич и Александър Цукерман в Съвета за национална сигурност и отбрана. Това е станало на извънредно заседание.

Миндич е бивш бизнес партньор на Володимир Зеленски. Той е съсобственик на продуцентската компания на президента „Квартал 95“. Твърди се, че той е избягал преди претърсванията на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура.

Граничната служба на Украйна обяви, че Миндич "законно" е напуснал границите на страната. На един от контролно-пропускателните пунктове му е било издадено разрешение за напускане на Украйна в съответствие с действащото законодателство. "Всички документи, даващи му право да пресече границата по време на военно положение, са били налице", се посочва в изявлението на службата.

Подчертава се също, че Държавната гранична служба не е получила никакви инструкции от нито един правоприлагащ орган, които граничните инспектори да са следвали, ако този гражданин е бил идентифициран на държавната граница - по-специално да му бъде забранено да напусне Украйна, да бъде издирван или да бъде информиран за факта на преминаване на държавната граница.

Скандалът в украинската енергетика

Припомняме, че украинските разследващи разкриха мащабна схема за подкупи в енергетиката - престъпна организация на високо равнище е създала мащабна корупционна схема за контрол над ключови държавни предприятия, включително "Енергоатом". В записи се споменават хора, идентифицирани със следните прякори - „Карлсон“, „Професорът", „Тенорът“ и „Ракетата“, които според твърденията прикриват имената на следните лица:

„Карлсон“ – Тимур Миндич – бизнесмен и съсобственик на студио „Квартал 95“, сътрудник на президента Володимир Зеленски;

„Професорът“ – Герман Галушченко – министър на правосъдието и бивш министър на енергетиката;

„Тенорът“ – Дмитро Басов – изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на АД „НАЕК Енергоатом“;

„Ракетата“ – Игор Миронюк – бивш съветник на Халущенко, когато той заемаше поста министър на енергетиката. Преди това Миронюк е бил и помощник на украинския бивш депутат Андрий Деркач, който от 2024 г. е руски сенатор.

Аудиозаписите включват следните фрази, според украинския депутат Ярослав Железняк: „Може ли да ми дадете малко оттук утре за заплатата ми?“; „Тези момчета няма да спечелят никакви пари"; „Аз ѝ плащам заплатата"; „Разбираш ли, че това е първото заседание на Министерския съвет, на което той ще присъства...“; „Това е просто магично. Освен това той ще има още един диамант, който да блести в короната му"; „Не искам да бъда заподозрян"; и др.

Според Олександър Абакумов, ръководител на детективската служба на НАБУ, агенцията и специализираната прокуратура провеждат операция „Мидас“, която продължава 15 месеца и включва повече от 70 претърсвания. В нея участват всички детективи на НАБУ.

Антикорупционното бюро съобщи, че групата е събирала подкупи от изпълнителите на „Енергоатом“ в размер на 10–15 % от стойността на всеки договор. "Всъщност управлението на стратегическо предприятие с годишни приходи от над 200 милиарда гривни (4,7 милиарда долара) се осъществяваше не от длъжностни лица, а от външни лица, които нямаха официални правомощия“, се посочва в изявление на НАБУ. Публикуваните записи разкриват гласове, които заговорничат да окажат натиск върху подизпълнителите, казват от агенцията. НАБУ твърди, че Миронюк и Басов са „поели контрола над всички покупки на компанията“. Аудиозаписите улавят „Ракетата" да нарича защитните съоръжения за енергийни обекти „загуба на пари“.

Според разследващите проектът е включвал 4 милиарда гривни (95 милиона долара) за защита на трансформаторни подстанции. Миронюк и Басов обсъждат, че са спечелили само 90 000 гривни (или долара - не става ясно) от предишен договор за 3 милиарда гривни (71 милиона долара), и решават да изчакат по-изгодна сделка, докато Русия вече е започнала да атакува енергийната инфраструктура на Украйна през септември.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е подложено на продължителни спирания на тока заради руските атаки още преди настъпването на студените зимни месеци.