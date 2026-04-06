Осъден за атентата в "Крокус Хол" се самоубил в московски арест, съмненията са очебийни

06 април 2026, 18:00 часа
Снимка: МЧС
Един от обвиняемите по делото за терористичния атентат в концертната зала "Крокус Хол" край Москва, който беше осъден на доживотен затвор, се е самоубил в следсъдебен арест. Новината съобщи представител на правоохранителните органи пред контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. Главното управление на Федералната служба за изтърпяване на наказанията в Москва отбеляза, че по случая се води разследване. Затворникът бил намерен в безсъзнание в килия в предварителния арест № 1, след като е сложил край на живота си, гласи информацията.

Медицински персонал пристигнал незабавно на мястото и се опитал да го реанимира, но "усилията бяха безуспешни", се казва в изявлението.

По-ранни медийни съобщения идентифицираха лицето като Якубжон Юсуфзода, съучастник в атаката в „Крокус“ от 22 март 2024 г.

Предвид по-широкия контекст — включително документираните случаи на изтезания над заподозрени по това дело — остава сериозният въпрос дали наистина става дума за самоубийство, гласи коментарът на беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Присъдите

През март тази година военният съд в Москва призна извършителите и съучастниците в терористичната атака в концертната зала за виновни. Извършителите – Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухамадсобир Файзов и Саидакрам Рачабализода – са осъдени на доживотен затвор. Трима от тях, с изключение на Саидакрам Рачабализода, се признаха за виновни. Рачабализода отрече да е терорист и твърдеше, че е извършил „джихад“.

Общо 15 от 19-те обвиняеми по делото са осъдени на доживотен затвор. Четирима други обвиняеми, които са предоставили на извършителите кола и апартамент, са осъдени на присъди от 19 до 22 години затвор. Повечето от предполагаемите съучастници се признаха частично за виновни. Други петима обвиняеми не се признаха за виновни.

Терористичната атака в „Крокус Хол“ ​​бе извършена на 22 март 2024 г. Нападателите нахлуха в концертната зала в Красногорск, близо до Москва, малко преди да започне изпълнението на групата „Пикник“, и откриха огън по посетителите. Според официални данни 149 души са убити, има и над 360 ранени.

Димитър Радев Отговорен редактор
