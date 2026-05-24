Преди от нацисти, сега от руснаци: Удариха МВнР в Киев

За първи път от Втората световна война насам са нанесени разрушения на сградата на украинското външно министерство в украинската столица - и този път разрушенията са нанесени от "братския" руски народ. Щетите са от снощната руска въздушна атака заради експлозии в близост до нея.

Руските удари са били насочени към историческия център на Киев, заяви външният министър на Украйна Андрий Сибиха в публикация в Х.

"Важно е също да се отбележи, че руските удари са били насочени към исторически район, самото сърце на древна Рус. Още едно доказателство, че си имаме работа с орди варвари, а не с наследници на цивилизацията", пише той.

"Гледайки счупените прозорци тази сутрин, мога уверено да заявя от името на целия ни дипломатически екип: руските терористи няма да ни спрат. Украинската дипломация ще продължи ефективно да изпълнява задълженията си, да противодейства на руската агресия и да приближава мира", пише той.

The @MFA_Ukraine building sustained light damages as a result of nearby explosions.



This unique architectural heritage, built by Iosif Langbard in 1939, has been damaged for the first time since WWII.



