24 май 2026, 18:34 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Х/Andrii Sybih
Преди от нацисти, сега от руснаци: Удариха МВнР в Киев

За първи път от Втората световна война насам са нанесени разрушения на сградата на украинското външно министерство в украинската столица - и този път разрушенията са нанесени от "братския" руски народ. Щетите са от снощната руска въздушна атака заради експлозии в близост до нея. 

Руските удари са били насочени към историческия център на Киев, заяви външният министър на Украйна Андрий Сибиха в публикация в Х.

"Важно е също да се отбележи, че руските удари са били насочени към исторически район, самото сърце на древна Рус. Още едно доказателство, че си имаме работа с орди варвари, а не с наследници на цивилизацията", пише той.

"Гледайки счупените прозорци тази сутрин, мога уверено да заявя от името на целия ни дипломатически екип: руските терористи няма да ни спрат. Украинската дипломация ще продължи ефективно да изпълнява задълженията си, да противодейства на руската агресия и да приближава мира", пише той.

Киев война Украйна руска ракетна атака Андрий Сибиха
Елена Страхилова Редактор
