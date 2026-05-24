Трети път "Орешник", трето фиаско: Суперракетата на Путин толкова си може

Руското военно министерство призна, че Русия е използвала ракета "Орешник" срещу Киев и Киевска област в Украйна тази нощ, както и балистични ракети "Искандер-М", "хиперзвукови" ракети "Кинжал" и крилати ракети Циркон". Въпреки това в публикуваното съобщение на министерството в канала му в Telegram се твърди, че не били "планирани или извършвани удари срещу гражданска инфраструктура в Украйна", което обаче се опровергава от щетите, нанесени именно върху цивилни обекти при атаката.

Припомняме, че това е трети случай, при който руската армия използва прехвалената си ракета "Орешник" срещу Украйна - първият път беше срещу Днипро през ноември 2024 г., а вторият - срещу Лвов през януари 2026 г.

От украинска страна говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат също потвърди пред "РБК-Украйна", че тази нощ Русия е изстреляла "Орешник".

Само че както и в предишните два случая, при които бе използван "Орешник"-ът, резултатите не са впечатляващи - тази нощ суперракетата на Путин, чиято цена е десетки милиони рубли, е успяла да разруши само 3 гаража в Била Церква в Киевска област.

Според украинския OSINT канал "Кибер Борошно" е възможно целта на атаката да е било летището на града, само че то е в съвсем друга посока, а "Орешник"-ът е долетял едва до гаражни помещения в съвсем различна част на града.

