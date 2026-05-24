На крачка от трагедия с чужд посланик в Киев: Руски дипломати на килимчето да дават обяснения

Руската ракетна атака срещу Киев от тази нощ е нанесла щети на сградата на посолството на Азербайджан в украинската столица. Според информации на азербайджански медии няколко руски ракети, изстреляни по Шевченковски район на Киев, където се намира посолството, са се приземили близо до сградата му, като ударната вълна е нанесла щети на прозорци, пише Укринформ.

Азербайджанското посолство вече няколко пъти е понасяло щети при руски въздушни удари. Последният подобен случай бе в нощта срещу 14 ноември 2025 година. Тогава руският посланик в Баку Михаил Евдокимов бе извикан в азербайджанското външно министерство, за да му бъде връчена протестна нота.

Ударите тази нощ са засегнали и резиденцията на Албания, където живее посланикът на Тирана в Киев. По тази причина е бил привикан руският посланик в Тирана, за да даде обяснения, тъй като животът на посланика е бил поставен в опасност.

"Това е недопустимо! Насочването към цивилни райони и дипломатически персонал е сериозна ескалация и поредно сурово напомняне за човешката цена на дългогодишната агресия на Русия", заявиха от МВнР на Албания.

"Албания ще продължи да стои твърдо на страната на Украйна и потвърждава непоколебимата си подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна. Отговорните за тези атаки трябва да бъдат подведени под отговорност", се казва още в изявлението на министерството.

Albania strongly condemns yet another brutal and indiscriminate large-scale ballistic missile and drone #attack launched last night by Russia against civilian targets in Ukraine, in total disregard for human life and basic human decency.



This time, the residential complex where… — Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) May 24, 2026