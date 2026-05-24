Отломки повредиха сграда с апартамент на Зеленски в Киев

Жилищна сграда в Киев, в която според "Украинска правда" се намират апартаменти на украинския президент Володимир Зеленски и санкционирания за корупция Тимур Миндич, е била повредена при масираната руска атака през нощта на 24 май.

По данни на изданието щетите са причинени от падане на отломки от свалени въздушни цели. На публикувани от "Украинска правда" снимки се виждат пробойна в сградата и избити прозорци. Повреден е и съседният бизнес център Summit.

Атаката е част от масирания руски удар срещу Украйна, при който според украинските ВВС Русия е използвала 90 ракети и 600 дрона.

Сред използваните от Русия оръжия е била и една ракета със среден обсег "Орешник", изстреляна от полигона Капустин Яр. Украинските ВВС съобщиха още за 2 ракети "Кинжал", 3 ракети "Циркон", 30 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 и 54 крилати ракети Х-101, "Искандер-К" и "Калибър".

Въпреки мащаба на атаката украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали значителна част от въздушните цели - 11 балистични ракети, 44 крилати ракети и 549 далекобойни дрона. Още 19 ракети не са достигнали целите си, посочват украинските ВВС. Удари обаче са регистрирани на 54 места в страната.

Президентът Володимир Зеленски по-рано съобщи, че при атаката срещу Киев са загинали двама души, а 69 са ранени (според Виталий Кличко ранените са 77, 36 са приети в болница). По думите му руският удар е нанесъл щети и върху културната памет на Украйна - фактически разрушен е музей "Чернобил", повредени са Националният художествен музей и сграда, в която се е намирал офисът на германската обществена медия ARD.

