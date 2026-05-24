Сензационна реакция: Будапеща скочи на Русия с невиждан досега тон

За първи път от доста време унгарските власти изразиха солидарност с украинския народ след масираната руска атака от тази нощ. По време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан Унгария не се открояваше с остро публично осъждане на руските атаки, а основно се придържаше към някакви общи призиви на ЕС за прекратяване на войната. Будапеща съзнателно омекотяваше формулировките - например, показателен бе случаят от 2025 г., когато унгарският президент първоначално публикува съболезнование за "руската ракетна атака", но след това "руска" беше премахната от официалния текст. Днес обаче унгарският външен министър Анита Орбан заяви в социалната мрежа Х, че руската нощна атака срещу Киев е била брутална, подчертавайки, че нападения срещу цивилни цели са неприемливи.

"Бруталната нощна атака на Русия срещу Киев е поредното ужасяващо напомняне за човешката цена на тази война. Цивилните никога не трябва да се събуждат от звука на ракети, дронове и експлозии, страхувайки се за живота си. Разрушени домове, разбити семейства и убити и ранени невинни хора са неприемливи", написа тя.

Тя добавя, че Будапеща категорично осъжда атаката и изразява солидарност с жертвите и народа на Украйна.

