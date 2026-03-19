"Грийнпийс" преобрази Европейската комисия в Тръмп Тауър с послание "да се опълчим" на един автократ

Активисти се покатериха на фасадата на седалището на Европейската комисия в Брюксел и спуснаха гигантски банер, с който оприличиха сградата на един от небостъргачите на Доналд Тръмп. Те обвиниха европейските лидери, които днес имат среща на върха, че са капитулирали пред исканията на американския президент. Протестът се води от "Грийнпийс" - Белгия. Той е срещу продължаващата зависимост на ЕС от внос на петрол и газ, както и срещу поддаването на външен натиск за дерегулация на ключови сектори.

Към момента правителството на САЩ и корпоративните му лобисти оказват натиск върху ЕС да премахне някои от мерките си за защита на околната среда и за социална защита - например закона на ЕС срещу обезлесяването, регламента за метана и данъка върху цифровите услуги.

Активистите се опълчиха и на липсата на съпротива срещу "нарушенията на международното право, извършени от САЩ".

"Съпротива срещу политиката на Тръмп"

След като преобразиха на сградата на Европейската комисия в Тръмп Тауър, катерачите спуснаха и банер с надпис: RESIST TRUMP’S AGENDA („Съпротива срещу политиката на Тръмп“).

„Тръмп иска да контролира Европа и засега европейските политици се поддават на желанията му. Той пренебрегва международните закони, а вместо да му се противопоставят, лидерите на ЕС заличават мерките за защита на здравето и природата и правят Европа зависима от американски изкопаеми горива. Всичко това, за да удовлетворят прищевките му и тези на приятелите му милиардери. Ето защо решихме, че е време да декорираме сградата на Европейската комисия“, изтъкна Ариадна Родриго, координатор европейски политики от „Грийнпийс“ – ЕС.

„Когато европейските политици заявяват, че искат „да опростят правилата за конкурентоспособност“, те всъщност имат предвид, че искат да позволят на компаниите да използват повече отровни химикали в дрехите и храната ни. Или пък на технологичните компании да нахлуят в личния ни живот. Преминаването към 100% възобновяема енергия и към екологично земеделие би прекъснало зависимостта ни от изкопаеми горива и би разбило контрола на Тръмп и всеки друг автократ. Същевременно би защитило сметките, които европейските граждани плащат всеки месец, от геополитически сътресения", смята тя.

Какво ще обсъждат евролидерите днес?

На срещата на върха лидерите на ЕС ще обсъдят реакцията на Европа спрямо атаките на САЩ и Израел над Иран и свързаното с тях покачване на цените на енергията. Други точки в дневния ред са продължаващата война в Украйна, следващият бюджет на ЕС, както и усилията за отмяна на защитните мерки на блока в областта на околната среда, общественото здраве и цифровото право на неприкосновеност.

Лидерите на ЕС като цяло се колебаят да осъдят или подкрепят публично последните заплахи и атаки на Тръмп срещу Венецуела, Куба и Иран въпреки опасенията, че те нарушават международното право. „Грийнпийс“ – Белгия призовава всички правителства "да отстояват международното право и да защитят цивилните граждани". ЕС трябва да поиска незабавно прекратяване на военните действия и блокадите на хуманитарната помощ, казват от организацията.