България влиза в група за териториално сътрудничество с Украйна и Румъния

19 март 2026, 11:29 часа 215 прочитания 0 коментара
Европейска група за териториално сътрудничество "East Gate" се учредява днес в Букурещ. „Това е първата подобна група, която обединява местни и регионални власти от Румъния, Република Молдова, Украйна и България. Учредителното събитие събира в Букурещ над 150 представители на местните власти от четирите страни, което е важен момент за трансграничното сътрудничество на източната граница на Европейския съюз“, съобщават организаторите. 

Събитието ще се проведе в сградата на румънския парламент и ще бъде открито от Серджиу Сухаренко – ръководител на инициативния комитет. Встъпителни думи ще произнесат председателят на Камарата на депутатите в румънския парламент Сорин Гриндяну, главният секретар на Президентската администрация Андреа Миу, председателят на Комисията по труд и социална защита в Камарата на депутатите Адриан Соломон, депутатът от Социалдемократическата партия Марчел Попа, информира БТА.

Сред специалните участници са и посланиците на България, Молдова и Украйна в Румъния – Радко Влайков, Михай Мъцу и Игор Прокопчук.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Румъния България Молдова
