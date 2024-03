Осъдиха задочно руски войници, държали близо месец при нечовешки условия стотици цивилни в мазе (ВИДЕО)

Районният съд в Черниговса област осъди задочно на по 12 години общо 15 руски военнослужащи по делото за нарушаване на законите при водене на война. Съдът постановил, че подсъдимите в продължение на 28 дни насилствено държали в училищното мазе 368 жители на село Ягодно в Черниговска области. Сред тях имало и 69 деца.

A #Ukrainian court sentenced 15 #Russian soldiers in absentia to 12 years in prison.



In March 2022, in the village of Yahidne (Chernihiv Oblast), the occupiers held 368 civilians in the basement of a school.

The civilians had to live in unhygienic conditions for almost a month.… pic.twitter.com/SK5siNbSgB