Съюзниците на Украйна може да облекчат санкциите срещу Русия, ако има примирие

Съюзниците на Украйна може постепенно да облекчат санкциите срещу Русия, ако бъде постигнато пълно прекратяване на огъня в Украйна, съобщава Sky News, позовавайки се на източници, близки до председателството на Съвета на ЕС. В настоящия шестмесечен период - от 1 юли до 31 декември 2025 г. - Дания е ротационен председател на Съвета, а Копенхаген е един от важните партньори на Киев.

В същото време, според източниците на британската медия, санкциите ще бъдат възобновени в случай на нарушения.

Партньорите на Киев очакват 15-дневно примирие, искат Европа да участва в преговорите с Путин

Съюзниците се надяват, че скоро ще бъде постигнато 15-дневно прекратяване на огъня, преди да започне по-структурирана пауза в боевете в Украйна.

Източници от италианското правителство казват, че ще настояват пред президента на САЩ Доналд Тръмп да включи Европа в преговорите си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска на 15 август. Това трябва да стане, когато днес, 13 август, се състои видеоконферентната връзка на евролидерите с Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и украинския президент Володимир Зеленски. В разговора ще участва и италианският премиер Джорджа Мелони.

Снимка: Getty Images

"Той (Доналд Тръмп - бел. ред.) иска от европейските страни да увеличат военните си разходи, затова ние трябва да участваме в тези решения", отбелязва неназован италиански дипломат пред британската медия.

Освен това източниците подчертават, че по време на разговора Италия ще наблегне на необходимостта от ясни военни, икономически и политически гаранции за Украйна.

Украйна смята, че Русия иска край на войната до 2026 г.

По-рано заместник-началникът на украинското разузнаване Вадим Скибицки обясни защо е важно за Русия да сложи край на войната в Украйна до 2026 г. Според него това се дължи на факта, че разходите за войната в Руската федерация са много високи.

"Виждаме негативните тенденции, които съществуват в тяхната икономика днес. По същество, тя навлезе в етап на стагнация. Всичко, което засяга добивът на полезни изкопаеми или например металургията - пазарите за продажби за тях са се свили. Това са големи разходи, които сега отиват за военнопромишления комплекс – 42% от бюджета всъщност отива за войната. И това засяга други сектори на икономиката", каза Скибицки, цитиран от УНИАН.

В същото време американското издание Axios съобщи, че дори ако дипломатическите усилия на Тръмп се провалят, той ще продължи да продава оръжие на страните от НАТО, което да отива за Украйна.

