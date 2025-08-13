Италия разследва кражба на лични данни в някои хотели

Италианският орган за защита на данните започна разследване на предполагаемите нарушения на информационните системи в няколко италиански места за настаняване, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Предполага се, че са довели до кражба на хиляди сканирани с висока резолюция паспорти, лични карти и други документи за самоличност, използвани от гостите при настаняване.

Някои места за настаняване, съобщава „Гарантът“, веднага са съобщили за нарушение на разпоредбите за защита на личните данни на своите клиенти. ОЩЕ: Поредна заплаха за потребителите: Кражба на самоличности с изкуствен интелект