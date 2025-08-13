Войната в Украйна:

Италия разследва кражба на лични данни в някои хотели

Италианският орган за защита на данните започна разследване на предполагаемите нарушения на информационните системи в няколко италиански места за настаняване, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Предполага се, че са довели до кражба на хиляди сканирани с висока резолюция паспорти, лични карти и други документи за самоличност, използвани от гостите при настаняване.

Някои места за настаняване, съобщава „Гарантът", веднага са съобщили за нарушение на разпоредбите за защита на личните данни на своите клиенти.

