Украинските деца ще почиват безплатно на Българското Черноморие. Това стана ясно след решение на Министерски съвет. Лятната почивка ще бъде организирана от Министерство на отбраната чрез неговата Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната. Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел „Сарафово - Министерство на отбраната“ за времето от 30 август до 9 септември 2025 година.

Почивка за децата, преживели травми от войната

С проекта на решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Подобно решение за украинските деца

Припомняме, че в края на юли кабинетът на Росен Желязков одобри подобно решение. То беше за летни лагери за общо 50 лица, като тогава финансирането беше със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Така за 10 дни заедно със своите придружители децата ще бъдат настанени в почивни бази на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД през месец август 2025 година. ОЩЕ: Отпуснаха пари за почивка и рехабилитация на деца от Украйна у нас