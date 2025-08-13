Нападение над таксиметров шофьор: Напръскаха го с лютив спрей и го пребиха

45-годишен таксиметров шофьор е бил напръскан с лютив спрей, а след това пребит на кръстовище в Шумен, съобщиха от местната полиция. Случаят е от понеделник в следобедните часове. Изяснено било, че по-рано през деня на 11 август между таксиметровия водач и 44-годишен шуменец възникнал скандал заради неправилно спиране. След преглед в шуменската болница медици установили фрактура на ляво рамо на долна челюст.

В късните следобедни часове е засечен лек автомобил, управляван от 44-годишния нападател, който осуетил полицейската проверка, но на следващия ден е задържан.

През днешния ден - на 44-годишния мъж от Шумен е повдигнато обвинение, определена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2000 лева. Работата по документиране на престъплението за нанесената телесна повреда продължава, иззети са записи, изяснява се съпричастността и на други лица. ОЩЕ: Остави го с три счупени ребра: Мъж преби бездомник в Пловдив