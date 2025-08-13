Войната в Украйна:

Нападение над таксиметров шофьор: Напръскаха го с лютив спрей и го пребиха

13 август 2025, 17:08 часа 257 прочитания 0 коментара
Нападение над таксиметров шофьор: Напръскаха го с лютив спрей и го пребиха

45-годишен таксиметров шофьор е бил напръскан с лютив спрей, а след това пребит на кръстовище в Шумен, съобщиха от местната полиция.  Случаят е от понеделник в следобедните часове. Изяснено било, че по-рано през деня на 11 август между таксиметровия водач и 44-годишен шуменец възникнал скандал заради неправилно спиране.  След преглед в шуменската болница медици установили фрактура на ляво рамо на долна челюст.

В късните следобедни часове е засечен лек автомобил, управляван от 44-годишния нападател, който осуетил полицейската проверка, но на следващия ден е задържан. 

През днешния ден - на 44-годишния мъж от Шумен е повдигнато обвинение, определена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2000 лева. Работата по документиране на престъплението за нанесената телесна повреда продължава, иззети са записи, изяснява се съпричастността и на други лица. ОЩЕ: Остави го с три счупени ребра: Мъж преби бездомник в Пловдив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Шумен побой таксиметров шофьор информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес