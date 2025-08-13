Войната в Украйна:

Куче робот учи на хуманно отношение към животните по улиците (ВИДЕО)

13 август 2025, 17:05 часа 330 прочитания 0 коментара
Необичайна, но интересна и изключително ефективна идея за кампания в защита на животните бе реализирана в Мексико. Новата технологична иновация, която ходи, говори, тича и си играе. Това е Уолдог - робот с изкуствен интелект, който обикаля град Монтерей в Мексико, за да повиши осведомеността относно малтретирането на животните и хуманното отношение към тях, предаде Ройтерс. С дружелюбния си металически глас Уолдог, който е с размерите на бигъл, започва разговори с деца и възрастни за правата на животните.

"Здравейте, аз съм Уолдог и съм тук, за да говоря от името на онези, които нямат собствен глас - животните по улиците", казва той на група жители от по-беден квартал на Монтерей.

Роботизираното куче след това обяснява в какво се състои неговата работа.

Федералният сенатор Уолдо Фернандес от Монтерей казва пред Ройтерс, че е платил 4084 долара за Уолдог от собствените си средства и го е кръстил на себе си.

Четириногият робот се нуждае от възрастен придружител и се управлява дистанционно.

Фернандес, който се самоопределя като активист за правата на животните, допълва, че Уолдог се стреми да насърчава добротата и отговорността както към животните, така и към хората.

В публикация в Инстаграм сенаторът посочва, че той ще има и практическо приложение - да сигнализира за боклуци и дупки по улиците и да регистрира други улични кучета.

Роботизирани кучета са били използвани и в спасителни операции след природни бедствия. Американските власти също разработват четириноги роботи за патрулиране по границата между САЩ и Мексико.

Фернандес казва още, че засега Уолдог има натоварена програма - да посещава училища, площади и квартали и да позира за много селфита.

Източник: БТА

