Нарушено е водоподаването в Ловешко

Нарушено е водоподаването към Луковит и пет села в района, съобщават от общинската администрация. Отделно в няколко общински центъра в Ловешка област е въведен режим на водата - в Тетевен, Ябланица и в Северната индустриална зона на Ловеч.

В уведомление от "Водоснабдяване и канализация" АД в Ловеч – Производствено поделение "Луковит" се посочва, че поради продължителното засушаване и ниския дебит на извора помпената станция в Златна Панега работи с нарушен режим. Достигната е критичната точка и от днес е нарушено водоподаването към град Луковит и селата Петревене, Тодоричене, Румянцево, Карлуково и Беленци, цитира БТА прессъобщението.

В следващите 48 часа ще бъде направена организация на водоподаването и евентуално ще се премине към режим, който ще бъде оповестен допълнително.

Още: Пример с "Южен поток" как се съсипва водата в България - от бивш екоминистър

Болници без вода в Пловдив: Каша заради ВиК дружеството