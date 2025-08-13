Войната в Украйна:

Нарушено е водоподаването в Ловешко

13 август 2025, 17:36 часа 355 прочитания 0 коментара
Нарушено е водоподаването към Луковит и пет села в района, съобщават от общинската администрация. Отделно в няколко общински центъра в Ловешка област е въведен режим на водата - в Тетевен, Ябланица и в Северната индустриална зона на Ловеч.

В уведомление от "Водоснабдяване и канализация" АД в Ловеч – Производствено поделение "Луковит" се посочва, че поради продължителното засушаване и ниския дебит на извора помпената станция в Златна Панега работи с нарушен режим. Достигната е критичната точка и от днес е нарушено водоподаването към град Луковит и селата Петревене, Тодоричене, Румянцево, Карлуково и Беленци, цитира БТА прессъобщението.

В следващите 48 часа ще бъде направена организация на водоподаването и евентуално ще се премине към режим, който ще бъде оповестен допълнително.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
