Забраниха пестицид, обвиняван за масова смърт сред пчелите

Френският президент Еманюел Макрон подписа закон, който окончателно забранява повторното въвеждане на пестицида ацетамиприд, обвиняван за масова смърт сред пчелите. Законът бе официализиран след решение на Конституционния съвет, който отмени спорната разпоредба за връщането на препарата.

Повече за забраната

Съдът постанови, че неоникотиноидите, към които спада ацетамиприд, носят рискове за човешкото здраве и нарушават правото на живот в балансирана и здравословна среда, гарантирано от френската екологична харта, предаде Франс 24.

Ацетамипридът е забранен във Франция от 2018 г., но е разрешен в Европейския съюз. Поддръжниците му твърдят, че френските фермери се нуждаят от него, за да са конкурентоспособни на европейските си колеги. Основният фермерски синдикат остро разкритикува решението на съда.

Петиция, инициирана от студенти и подписана от над два милиона души, поиска трайна забрана на препарата. Според част от нейните поддръжници недоволството не е само заради екологичните рискове, а и заради усещането за политическа безизходица в условията на разделен парламент.

Макрон заяви, че ще подпише закона без допълнителни дебати, а здравният министър Яник Ньодер призова за нова европейска оценка на влиянието на ацетамиприд върху човешкото здраве.

Източник: БГНЕС