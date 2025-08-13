Войната в Украйна:

Заради смъртоносно заболяване: Изтеглиха над 40 партиди сирена от голям европейски пазар

13 август 2025, 17:25 часа 263 прочитания 0 коментара
Заради смъртоносно заболяване: Изтеглиха над 40 партиди сирена от голям европейски пазар

Над 40 партиди сирена, между които камамбер, бри, козе сирене, горгондзола и други, продавани в повечето големи вериги магазини във Франция, като Leclerc, Auchan и Carrefour, са били изтеглени от пазара между понеделник и вторник, информира френското издание "Лез Еко". Причината за това е "възможната връзка" с 21 случая на листериоза (вид инфекциозно заболяване от групата на зооантропонозите, които засягат някои животински видове и хората-бел.ред), от които два с летален край.

21 случая на инфекция

Според комюнике на Националната агенция за обществено здраве и на министерството на земеделието, разследванията на здравните власти са установили в началото на август сходни епидемиологични и микробиологични данни, предполагащи връзка между регистрираните 21 случая на инфекцията – 18 от които от юни насам – и консумацията на сирена от пастьоризирано мляко, произведени от компанията Chavegrand. Засегнатите лица са на възраст между 34 и 95 години.

Още: Внимавайте какво слагате на масата: истинско сирене или имитация?

Става дума за меки сирена с цъфтяща кора, произведени от пастьоризирано краве или козе мляко. Продуктите са били продавани до 9 август 2025 г. на територията на цяла Франция, по-специално в супермаркетите, както и на международния пазар. По данни на правителствения сайт "Рапел Консо" над 40 партиди са изтеглени заради подозрение за заразяване с бактерията Listeria monocytogenes, пише БТА.

Листериозата е втората причина за смъртност от хранителни отравяния във Франция след салмонелозата. Заболяването може да протича в т.нар. инвазивна форма, при която около една четвърт от пациентите умират, най-често вследствие на неврологични усложнения като менингит. Инкубационният период обикновено е между една и две седмици, но може да достигне до три месеца. Бременните жени са особено застрашени, като рискът при тях е 20 пъти по-висок от този за останалата част от населението.

Създадена през 1952 г., сиренарната Chavegrand която има 120 служители, уверява, че никога не е имала случаи на заразяване с нейни продукти от създаването си досега. "Новината е шокираща и сиренарна "Шавгран" изказва съболезнования на пострадалите семейства", коментира малкото предприятие от департамента Крьоз пред АФП.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сиренарната е изтеглила продукти от пазара още през юни след получен сигнал за сирене, разпространявано от веригата Carrefour, за което е имало подозрение за заразяване с листерия.

Още: Как да се предпазим от листериозата и опасна ли е тя?

Chavegrand, чийто оборот е около 42 милиона евро, получава близо 50 милиона литра краве мляко и 8 милиона литра козе мляко за производство на 6500 тона краве сирене и 1400 тона козе сирене годишно, според информация на уебсайта му. Продуктите му се разпространяват основно под търговски марки (80 от оборота му) и около 20 собствени марки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Сирене Франция магазини сирена листериоза
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес