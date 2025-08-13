"Газ, газ, нуждаем се от газ!“: Жители на Саратовска област се обърнаха към Путин с рап песен (ВИДЕО)

Жителите на село Дубровно в Саратовска област на Русия се обърнаха към диктатора Владимир Путин, като записаха рап песен, в която молят в домовете им да им бъде доставен газ. Освен това те изискват от властите да ремонтират пътищата и да установят базисна комуникационна инфраструктура. Жителите твърдят, че се опитват да получат доставки на газ от 30 години, но все още отопляват домовете си с дърва. Те казват, че в началото на 90-те години, когато съседното село е било снабдявано със синьо гориво, Дубровно не е било включено в проекта поради грешка в името – селото е било преименувано на Дубравно и "формално" е било изключено от програмата.

Жителите се оплакват и от лошата транспортна достъпност и липсата на мобилни комуникации и интернет, поради което възрастните хора не могат да повикат линейка.

Припевът във видеото гласи: "Газ, газ, нуждаем се от газ. Президенте, чуйте ни, властите във Волск отказват. Всички надежди са възложени на вас".

Властите в обяснителен режим

Администрацията на Волски район на Саратовска област отрича да има проблеми с газификацията поради преименуването на селото. Според тях Дубравно е написано само на пътния знак поради грешка на изпълнителната фирма, а в официалните документи името винаги си е било същото, предава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Длъжностни лица обясниха, че през 2010-2014 г. газът е бил доставян в съседното село Куликовка като част от общинска програма, но Дубровно не е било включено, тъй като по това време там са живеели около 30 души, а разходите за свързване на газопровода с дължина 11 километра са били счетени за твърде високи. В момента в селото са регистрирани 51 жители, а през лятото там живеят до 100 души.

Според администрацията, след многобройни искания от страна на жителите, Дубровно е било включено в плана за газификация за 2028-2029 г.

Властите признаха липсата на средства за ремонт на пътя между Талалихино и Куликовка, който изисква подмяна на 28 километра пътна настилка, и обещаха да се свържат с правителството на Саратовска област.

Длъжностните лица не коментираха жалбите за проблеми с комуникациите.

Това не е първото обръщение на жителите на Дубровно към властите, но досега те не бяха получавали отговор.