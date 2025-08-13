Войната в Украйна:

"Газ, газ, нуждаем се от газ!“: Жители на Саратовска област се обърнаха към Путин с рап песен (ВИДЕО)

13 август 2025, 17:26 часа 173 прочитания 0 коментара
"Газ, газ, нуждаем се от газ!“: Жители на Саратовска област се обърнаха към Путин с рап песен (ВИДЕО)

Жителите на село Дубровно в Саратовска област на Русия се обърнаха към диктатора Владимир Путин, като записаха рап песен, в която молят в домовете им да им бъде доставен газ. Освен това те изискват от властите да ремонтират пътищата и да установят базисна комуникационна инфраструктура. Жителите твърдят, че се опитват да получат доставки на газ от 30 години, но все още отопляват домовете си с дърва. Те казват, че в началото на 90-те години, когато съседното село е било снабдявано със синьо гориво, Дубровно не е било включено в проекта поради грешка в името – селото е било преименувано на Дубравно и "формално" е било изключено от програмата.

Жителите се оплакват и от лошата транспортна достъпност и липсата на мобилни комуникации и интернет, поради което възрастните хора не могат да повикат линейка.

Припевът във видеото гласи: "Газ, газ, нуждаем се от газ. Президенте, чуйте ни, властите във Волск отказват. Всички надежди са възложени на вас".

Още: Украйна потвърди, Русия призна: Удар и пожар в най-големия хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба" (ВИДЕО)

Властите в обяснителен режим

Администрацията на Волски район на Саратовска област отрича да има проблеми с газификацията поради преименуването на селото. Според тях Дубравно е написано само на пътния знак поради грешка на изпълнителната фирма, а в официалните документи името винаги си е било същото, предава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Длъжностни лица обясниха, че през 2010-2014 г. газът е бил доставян в съседното село Куликовка като част от общинска програма, но Дубровно не е било включено, тъй като по това време там са живеели около 30 души, а разходите за свързване на газопровода с дължина 11 километра са били счетени за твърде високи. В момента в селото са регистрирани 51 жители, а през лятото там живеят до 100 души.

Според администрацията, след многобройни искания от страна на жителите, Дубровно е било включено в плана за газификация за 2028-2029 г.

Още: Тръмп: "Ако бях освободил Москва и Ленинград като част от сделката с Русия, фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка"

Властите признаха липсата на средства за ремонт на пътя между Талалихино и Куликовка, който изисква подмяна на 28 километра пътна настилка, и обещаха да се свържат с правителството на Саратовска област.

Длъжностните лица не коментираха жалбите за проблеми с комуникациите.

Това не е първото обръщение на жителите на Дубровно към властите, но досега те не бяха получавали отговор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин руски газ Саратов
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес