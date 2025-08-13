Войната в Украйна:

Украйна потвърди, Русия призна: Удар и пожар в най-големия хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба" (ВИДЕО)

13 август 2025, 16:50 часа 244 прочитания 0 коментара
Украйна потвърди, Русия призна: Удар и пожар в най-големия хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба" (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия потвърди удара по нефтопреносна станция "Унеча" в Брянска област на Русия, който предизвика голям пожар в близост до сградата на помпената станция. Споменава се и за експлозии в близост до резервоарния парк и зоните, в които се намират главните и подсилващите помпи. "Унеча" обслужва транспорта на нефт по два нефтопровода с годишен капацитет от 60 милиона тона.

Руските медии също съобщават, че е избухнал пожар в линейната производствена диспечерска станция "Унеча" - най-големият възел на нефтопроводната мрежа "Дружба", а тя, от своя страна, е една от най-големите и мощни в света.

Атаката: признание от губернатора

В ранните часове на нощта на 12 срещу 13 август жителите на Брянска област съобщиха, че дронове отново атакуват град Унеча в района. Твърдеше се, че целта пак е линейната производствено-диспечерска станция "Унеча" в село Високо. Публикувано бе и видео от мястото на събитието. На кадрите се виждаше взрив.

"12 вражески безпилотни апарата от самолетен тип са унищожени от силите на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия над Брянска област. Последиците се уточняват. Оперативните и спешните служби работят на място", съобщи губернаторът на областта в първото си съобщение.

По-късно днес Александър Богомаз написа: "В резултат на отблъскването на масивна комбинирана атака (...) в района на Унеча е възникнал пожар в обект на горивната инфраструктура. Към момента, благодарение на героичните и координирани действия на персонала на отдела на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Брянска област, пожарът е напълно потушен".

"За съжаление, един от пожарникарите е бил ранен по време на гасенето на пожара. Той е бил бързо откаран в болница, където получава цялата необходима медицинска помощ", допълни губернаторът.

На 6 август поне един безпилотен летателен апарат е попаднал на територията на линейната производствено-диспечерска станция "Унеча" и отново имаше пожар.

Според публично достъпни данни - ЛПДС "Унеча" е най-големият възел на магистралната мрежа от нефтопроводи "Дружба", принадлежаща на холдинга АК "Транснефтепродукт". Основната му специализация е транспортирането на нефт по тръбопроводи.

Общата дължина на тръбопроводната система "Дружба" е 8900 км. Магистралата преминава през няколко държави и пресича 45 големи реки.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
