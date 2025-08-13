Украйна потвърди, Русия призна: Удар и пожар в най-големия хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба" (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия потвърди удара по нефтопреносна станция "Унеча" в Брянска област на Русия, който предизвика голям пожар в близост до сградата на помпената станция. Споменава се и за експлозии в близост до резервоарния парк и зоните, в които се намират главните и подсилващите помпи. "Унеча" обслужва транспорта на нефт по два нефтопровода с годишен капацитет от 60 милиона тона.

Russian media report that a fire has broken out at the Unecha linear production dispatch station in Bryansk region, the largest hub of the Druzhba oil pipeline network — one of the biggest and most powerful in the world. pic.twitter.com/kkskGz2Kmg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2025

Руските медии също съобщават, че е избухнал пожар в линейната производствена диспечерска станция "Унеча" - най-големият възел на нефтопроводната мрежа "Дружба", а тя, от своя страна, е една от най-големите и мощни в света.

In Russia’s Bryansk region, a fire has broken out at the Unecha oil pumping station — a key facility of the Druzhba pipeline.



Drones have also attacked Russian oil refineries in Volgograd and Slavyansk-on-Kuban. pic.twitter.com/zkM1tGj2zZ — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025

Атаката: признание от губернатора

В ранните часове на нощта на 12 срещу 13 август жителите на Брянска област съобщиха, че дронове отново атакуват град Унеча в района. Твърдеше се, че целта пак е линейната производствено-диспечерска станция "Унеча" в село Високо. Публикувано бе и видео от мястото на събитието. На кадрите се виждаше взрив.

"12 вражески безпилотни апарата от самолетен тип са унищожени от силите на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия над Брянска област. Последиците се уточняват. Оперативните и спешните служби работят на място", съобщи губернаторът на областта в първото си съобщение.

По-късно днес Александър Богомаз написа: "В резултат на отблъскването на масивна комбинирана атака (...) в района на Унеча е възникнал пожар в обект на горивната инфраструктура. Към момента, благодарение на героичните и координирани действия на персонала на отдела на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Брянска област, пожарът е напълно потушен".

"За съжаление, един от пожарникарите е бил ранен по време на гасенето на пожара. Той е бил бързо откаран в болница, където получава цялата необходима медицинска помощ", допълни губернаторът.

На 6 август поне един безпилотен летателен апарат е попаднал на територията на линейната производствено-диспечерска станция "Унеча" и отново имаше пожар.

Според публично достъпни данни - ЛПДС "Унеча" е най-големият възел на магистралната мрежа от нефтопроводи "Дружба", принадлежаща на холдинга АК "Транснефтепродукт". Основната му специализация е транспортирането на нефт по тръбопроводи.

Общата дължина на тръбопроводната система "Дружба" е 8900 км. Магистралата преминава през няколко държави и пресича 45 големи реки.

