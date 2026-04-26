От HIMARS до F-16: Рамщайн въоръжи със 150 млрд. долара Украйна

Коалицията Рамщайн е предоставила на Украйна над 150 милиарда долара военна помощ от момента на създаването й през 2022 г. досега. Този отчет направиха от украинското Министерство на отбраната - на днешната дата, 26 април 2026 г., се навършват точно 4 години откакто бе създадена тази международна коалиция, обединила над 50 държави на различни континенти с една единствена цел - да подкрепят отбраната на Украйна срещу агресора Русия.

Точно преди четири години се проведе първата среща на Контактната група за отбрана на Украйна. Форматът беше наречен Рамщайн на името на мястото на първата среща – американската военновъздушна база в Германия, припомнят от министерството.

За тези четири години този формат се превърна в ключова платформа за координиране на критично важните за украинската армия военни способности и ресурси.

Като част от споразуменията от Рамщайн, Украйна е получила широка гама от оръжия, включително:

системи за противовъздушна отбрана NASAMS, PATRIOT и IRIS-T;

танкове Leopard и Abrams;

реактивни системи за залпов огън HIMARS;

самоходни артилерийски установки PzH 2000;

бронетранспортьори M113;

самолети F-16 и Mirage 2000.

Снимка: mod.gov.ua

В рамките на Рамщайн са сформирани 9 коалиции, в които се работи по няколко ключови области:

авиация;

интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана;

морски способности;

артилерия;

бронирани машини и маневреност;

информационни технологии;

дронове;

разминиране;

електронна война.

Отделно от тези над 150 милиарда долара, са предоставени още 5 милиарда долара допълнителна помощ чрез инициативата PURL, с която желаещите партньори на Украйна закупуват американско оръжие и го предоставят на украинските въоръжени сили.