Отива ли си Shein от Франция: Ето кога решава съдът

Слушането по спешното производство за спирането във Франция на азиатската платформа Shein, срещу която са заведени няколко съдебни дела, ще се състои на 26 ноември в съда в Париж, посочиха съдебни източници, потвърждаващи информация на вестник Le Parisien.

На 5 ноември Матиньон даде 48 часа на Shein да се съобрази с френското законодателство, след като на сайта му бяха открити секс кукли с детски вид и оръжия от категория А, припомня АФП, цитирана от БГНЕС.

На 7 ноември министър-председателят Себастиен Лекорню констатира, че незаконните продукти са били изтеглени, но същия ден потвърди, че „съдебните процедури за спиране на платформата ще продължат“.

