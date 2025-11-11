Любопитно:

Отива ли си Shein от Франция: Ето кога решава съдът

11 ноември 2025, 16:30 часа 154 прочитания 0 коментара
Слушането по спешното производство за спирането във Франция на азиатската платформа Shein, срещу която са заведени няколко съдебни дела, ще се състои на 26 ноември в съда в Париж, посочиха съдебни източници, потвърждаващи информация на вестник Le Parisien.

Още: Заради палави кукли за деца: Министър иска забрана на китайски гигант във Франция

На 5 ноември Матиньон даде 48 часа на Shein да се съобрази с френското законодателство, след като на сайта му бяха открити секс кукли с детски вид и оръжия от категория А, припомня АФП, цитирана от БГНЕС.

На 7 ноември министър-председателят Себастиен Лекорню констатира, че незаконните продукти са били изтеглени, но същия ден потвърди, че „съдебните процедури за спиране на платформата ще продължат“.

Още: "Защитете децата, не Shein": Гняв и протести при откриването на първия магазин в Париж (ВИДЕО)

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
