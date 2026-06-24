Паника в Кремъл: Смее ли Путин да проведе парламентарни избори?

Служители по сигурността искат да убедят руския диктатор Владимир Путин да отложи изборите за Държавната дума. Решението се лобира от ФСБ и началника на руската национална гвардия Виктор Золотов, приятел и бивш бодигард на Путин. Двама източници, близки до руската президентска администрация, съобщиха за това за изданието „Медуза“. Според един от тях „разговорите за отлагане, а всъщност и за отмяна в близко бъдеще“ са започнали още през пролетта на 2026 г. Имало е няколко причини за това:

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Причините

Проблемите в бюджета са налице, цените продължават да се покачват, а в предприятията се наблюдават съкращения и уволнения. Очевидно е, че ситуацията само се влошава и това винаги се отразява на рейтинга на правителството. Дори с целия надзор, провеждането на избори при такива условия е смело начинание, а подчинените на Путин все още вярват във философията: "Няма човек, няма проблем“. Същият източник добавя, че силите за сигурност са се ръководили от тази „философия“, когато са блокирали интернет, за да ограничат достъпа на руснаците до независими медии, и когато са затегнали имиграционните закони след терористичната атака в Крокусхол.

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В началото на войната в Украйна силите за сигурност вече са предложили на Владимир Путин да отмени изборите за губернатор, допълва още „Медуза“ и проправителственото издание „Комерсант“. Сергей Кириенко, ръководител на политическия блок в президентската администрация, обаче е убедил Путин да не го прави: „Ако изборите бъдат отменени, това означава, че нещо не е наред в страната и властите се страхуват от резултатите им.“

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Ниво "разговори"

Източник на „Медуза“ в президентската администрация уточнява, че обсъждането на отлагането на изборите за Дума е само „на ниво разговори“. „На бюрото на президента няма документи и може би никога няма да има“, обяснява той. Основните аргументи, използвани от силите за сигурност, за да лобират за отмяната, са влошаващата се икономическа ситуация и сривът на рейтинга на „Единна Русия“, които по последни данни се движат около 35%.

При нормални демократични условия рейтинг от 35% би се считал за висок. „Единна Русия“ обаче винаги е изправена пред предизвикателството да се доближи до 50% от гласовете, което е проблематично в настоящия контекст на икономически трудности, недостиг на бензин и умора от войната в обществото.

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Дмитрий Медведев

Според източници на „Медуза“, силите за сигурност се противопоставят на заместник-председателя на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, политическият блок на президентската администрация, воден от Кириенко, и информационният блок, воден от Алексей Громов.

„За Громов и особено за Кириенко федералните избори са повратна точка, когато демонстрираш защо всъщност си нужен“, обяснява стратег, работещ с политическия блок. За Медведев изборите предлагат възможност да си осигури „ясна и силна позиция като председател на Държавната дума“. Бившият президент иска да води листата на партията „Единна Русия“, нещо, което не успя да направи по време на последната кампания, допълва още експертът.

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През пролетта Кириенко и Громов успяха да убедят Путин, че изборите са необходими въпреки всички настоящи трудности. Въпреки това, мащабните интернет блокади, поискани от силите за сигурност, не бяха отложени от държавните служители.

Самият Путин е поддръжник на провеждането на избори, според източник, близък до президентската администрация. За руския президент те са ценни сами по себе си. Неговото мислене е следното: "Първо, Украйна няма избори, но ние имаме. Това е сериозен политически въпрос. Второ, отмяната на изборите би означавала да се признае, че плановете са нарушени и че ситуацията е неотложна.„Но засега правим всичко възможно, за да демонстрираме, че всичко е наред“, допълва източник, близък до президентската администрация пред „Медуза“.

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Правителствените органи в Русия съществуват в атмосфера на несигурност. За да опише тази атмосфера, източникът дава следния пример: "Наскоро разговарях с приятел в правителството. Той очаква през следващите месеци размествания в правителството, дори на ниво министър-председател. Въпреки факта, че висшето ръководство на страната няма оплаквания от правителството, не се водят преговори с потенциални кандидати."

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Икономически проблеми

Поради нарастващите икономически проблеми (допълнени от трудностите с доставките на бензин), администрацията на „Единна Русия“ все още не е поставила ясни цели за предстоящата предизборна кампания, съобщи „Медуза“. Прокремълското издание „Ведомости“ добавя, че все още няма ясни ключови показатели за ефективност за изборите; освен това Кремъл е готов да коригира поставените цели още преди спада в рейтингите и влошаването на икономическата ситуация.

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Извънредно положение

Един от начините за отлагане на изборите е обявяването на извънредно положение или военно положение. Според „Закона за основните гаранции на избирателните права“ в такава ситуация настоящият парламент ще продължи да функционира, докато ограниченията не бъдат отменени, отбелязва експертът по избирателно право Андрей Бузин. Обявяването на военно положение или извънредно положение обаче е достатъчно, дори то да не обхваща цялата страна.

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