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Напрежение в Либия: Дрон удари нефтопреработвателен завод, убиха висш генерал от армията на Хафтар (ВИДЕО)

11 август 2026, 1:32 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Напрежение в Либия: Дрон удари нефтопреработвателен завод, убиха висш генерал от армията на Хафтар (ВИДЕО)

Либийската национална петролна корпорация съобщи, че дрон е атакувал завод за преработка на петрол в Завия. Това е поредният от поредицата удари с дронове в района на петролния комплекс в Завия, започнали на 8 август. За момента никоя група не е поела отговорност за нападението.

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Същевременно генерал-майор Фаузи ал-Мансури, директор на военното разузнаване на Либийската национална армия в източната част на страната, която е под командването на Халифа Хафтар, загина при бомбен атентат срещу автомобила му пред дома му в Бенгази.

Генералният щаб на Хафтар го почете като „мъченик“, който се е борил срещу тероризма, осъди атентата като дело на терористи, използващи познати методи, и обеща, че извършителите няма да останат ненаказани. Мансури беше назначен за директор на разузнаването през май 2024 г., а преди това е командвал военната зона в Себха.

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Либия дрон Халифа Хафтар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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