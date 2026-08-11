Напрежение в Либия: Дрон удари нефтопреработвателен завод, убиха висш генерал от армията на Хафтар (ВИДЕО)

Либийската национална петролна корпорация съобщи, че дрон е атакувал завод за преработка на петрол в Завия. Това е поредният от поредицата удари с дронове в района на петролния комплекс в Завия, започнали на 8 август. За момента никоя група не е поела отговорност за нападението.
Libya’s National Oil Corporation says a drone attacked the Zawiya oil blending plant.— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
It follows several drone strikes around the Zawiya oil complex since Aug 8.
No group has claimed responsibility.pic.twitter.com/rsic6V6D70
Ликвидираха висш военен от армията на Хафтар
Същевременно генерал-майор Фаузи ал-Мансури, директор на военното разузнаване на Либийската национална армия в източната част на страната, която е под командването на Халифа Хафтар, загина при бомбен атентат срещу автомобила му пред дома му в Бенгази.
Major General Fawzi al-Mansouri, Director of Military Intelligence for eastern Libya's LNA under Khalifa Haftar, was killed in a car bombing outside his home in Benghazi.— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
Haftar's General Command mourned him as a "martyr" who fought terrorism, condemned it as the work of… pic.twitter.com/wwk6YTaNI6
Генералният щаб на Хафтар го почете като „мъченик“, който се е борил срещу тероризма, осъди атентата като дело на терористи, използващи познати методи, и обеща, че извършителите няма да останат ненаказани. Мансури беше назначен за директор на разузнаването през май 2024 г., а преди това е командвал военната зона в Себха.