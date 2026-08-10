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След взривяването на дрон: Молдова отзова посланика си от Русия

10 август 2026, 18:52 часа 1690 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
След взривяването на дрон: Молдова отзова посланика си от Русия

Молдова отзова за консултации посланика си в Русия, след като се взриви дрон в южната част на страната, предаде ДПА. Министерството на външните работи в Кишинев заяви, че „най-категорично осъжда инцидента“ край село Крокмаз. Случаят представлява нарушение на суверенитета на Молдова и застрашава сигурността на нейните граждани, добави дипломатическото ведомство. 

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Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя близо до село Крокмаз в района на границата с Украйна. Няма данни за жертви или материални щети.  Президентката на Молдова Мая Санду осъди нарушаването на въздушното пространство на страната си и призова за прекратяване на руската война срещу Украйна, предаде БТА. 

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От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руски дронове и ракети многократно нарушаваха молдовското въздушно пространство в района на границата с Украйна и се взривяваха на молдовска територия, отбелязва ДПА.   

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Молдова руски дрон Мая Санду война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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