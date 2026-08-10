Севернокорейската ракета, която уби цяло семейство в Украйна, е пропуснала целта с цели 15 км

Севернокорейската балистична ракета, която уби многодетно семейство в село Радушне край Кривой рог на 30 юли 2026 г., се е отклонила от зададената цел с около 15 км. Това каза заместник-началникът на украинското Главно разузнавателно управление (ГУР) Вадим Скибицки в интервю за "РБК-Украйна".

Приемайки, че ракетата е летяла стотици километри, процентно отклонението може да не изглежда огромно — например при полет от 300–500 км това е около 3–5%. Но за поразяване на конкретна точка 15 км е огромна грешка, която означава, че на практика ракетата може да порази съвсем друг град или село извън зададената й цел.

Припомняме, че украинските военновъздушни сили съобщиха, че при този удар руските сили са използвали севернокорейска ракета КН-23 за първи път от дълго време.

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Сега Скибицки заяви, че в замяна на доставката на ракети КН-23 на Русия, Северна Корея получава възможност да ги изпробва в реални бойни условия, за да ги подобри и модернизира.

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