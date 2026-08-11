Голям пожар бушува в Андалусия в Испания

Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия, предаде ДПА. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили досега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района.

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Около 600 пожарникари се борят с пламъците близо до град Ниебла, на около 60 километра западно от Севиля. Те са подкрепяни от 20 самолета и хеликоптера. Според данни на испанския сайт за горски пожари „Инсендиос форесталес“ в страната днес е имало 41 активни пожара, като повечето от тях бушуват във Валенсия, както и в Кастилия и Леон. Областите Каталуния и Кастилия ла Манча също са засегнати от пожари.

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