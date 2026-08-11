Русия с нова серия от атаки с балистични ракети срещу Киев (ВИДЕО)

Серия от взривове отекнаха в украинската столица Киев малко след полунощ местно време, предадоха световните агенции. Местните власти съобщиха, че градът е подложен на руска атака с балистични ракети.
KIEV. UNA NIT MÉS. ✊✊✊🇷🇺— JosepBastardas ☭ (@josepbastardas) August 10, 2026
💥Explosions i un incendi massiu a Kíev: atac amb míssils Tsirkon i Iskander
▪️Ja s'han llançat dues tongades de míssils balístics, inclosos míssils hipersònics Tsirkon, a la capital ucraïnesa. S'han produït les primeres explosions i s'ha declarat un… pic.twitter.com/EaHKsgBxNr
Към украинската столица вече са изстреляни две вълни от балистични ракети, като сред тях са и хиперзвуковите "Циркон". Съобщава се за мащабен пожар в града.
Footage from Kiev and Zaporozhye. pic.twitter.com/MS8UQoJJJ0— Zmei (@zmei_kt) August 10, 2026
Според някои източници вече има и втора вълна балистични ракети, изстреляни към Киев. "Има взривове в столицата. Градът е под балистична атака", обяви кметът Виталий Кличко. Запорожие и Павлоград в Днипро също са под атака.
През последните седмици Москва засили ударите с балистични ракети, които могат да бъдат прехващани само от някои системи за противовъздушна отбрана, сред които американските „Пейтриът“, отбелязва Франс прес. Недостигът на ракети-прехващачи PAC-3, предназначени за тези системи, се е задълбочил след войната, подета от САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Успоредно с това Украйна увеличи ударите си срещу руски градове, разположени далеч от границата.