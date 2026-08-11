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Русия с нова серия от атаки с балистични ракети срещу Киев (ВИДЕО)

11 август 2026, 1:17 часа 750 прочитания 1 коментар
Снимка: ДСНС України/Facebook
Русия с нова серия от атаки с балистични ракети срещу Киев (ВИДЕО)

Серия от взривове отекнаха в украинската столица Киев малко след полунощ местно време, предадоха световните агенции. Местните власти съобщиха, че градът е подложен на руска атака с балистични ракети.

Към украинската столица вече са изстреляни две вълни от балистични ракети, като сред тях са и хиперзвуковите "Циркон". Съобщава се за мащабен пожар в града.

Според някои източници вече има и втора вълна балистични ракети, изстреляни към Киев. "Има взривове в столицата. Градът е под балистична атака", обяви кметът Виталий Кличко. Запорожие и Павлоград в Днипро също са под атака.

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През последните седмици Москва засили ударите с балистични ракети, които могат да бъдат прехващани само от някои системи за противовъздушна отбрана, сред които американските „Пейтриът“, отбелязва Франс прес. Недостигът на ракети-прехващачи PAC-3, предназначени за тези системи, се е задълбочил след войната, подета от САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Успоредно с това Украйна увеличи ударите си срещу руски градове, разположени далеч от границата.

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Балистични ракети Киев хиперзвукова ракета „Циркон“ война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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