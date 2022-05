Папа Франциск се появи на публично място, седнал в инвалидна количка (СНИМКА)

Светият отец прие група монахини на аудиенция в зала "Павел Шести" във Ватикана, седнал в инвалидна количка. След това асистент му помогна да се премести от количката на мястото си.

I'm sorry to see that Pope Francis is in so much pain that he has to be in a wheel chair



Please pray for the alleviation of his pain pic.twitter.com/f2j45J4PLQ