Още един нож в гърба на Русия: Армения и Великобритания обявиха стратегическо партньорство

Армения и Великобритания повишиха нивото на отношенията си до стратегическо партньорство. На 26 август арменският зам.-министър на външните работи Вахан Костанян и министърът за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии на Обединеното кралство Стивън Доути проведоха втория кръг от стратегическия диалог между двете страни. Въз основа на първата среща на стратегическия диалог, проведена в Лондон през 2023 г., държавите направиха преглед на постигнатия напредък и потвърдиха значението на редовните обмени на високо равнище за по-нататъшно укрепване и разширяване на двустранното партньорство, съобщи Арменското обществено радио.

Демокрация и върховенство на правото

Страните потвърдиха своята непоколебима ангажираност към демокрацията, върховенството на закона и защитата на основните права на човека както на регионално, така и на глобално равнище, въз основа на споделени ценности, зачитане на международното право, демократични принципи и международния ред, основан на правила.

Арменската страна информира за продължаващата демократична трансформация в страната, включително засилване на мерките за борба с корупцията. Обединеното кралство похвали напредъка на Ереван и потвърди подкрепата си за продължаване на тези реформи.

Споразумение за стратегическо партньорство

Страните се споразумяха да превърнат отношенията си в стратегическо партньорство. Двете държави обсъдиха разширяването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, включително бъдещи ангажименти на високо равнище, обмен на военни аташета и по-тясно сътрудничество в областта на киберсигурността и противодействието на хибридни заплахи.

Отбелязано беше и колко важно е задълбочаването на икономическите връзки. Страните изразиха надежда за по-нататъшно развитие на бизнес отношенията и стимулиране на растежа чрез сътрудничество, включително подкрепа за приобщаващото икономическо развитие, реформите и диверсификацията на Армения в партньорство с международните финансови институции.

Страните обсъдиха Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Армения и Обединеното кралство (CEPA).

Двете държави обявиха по-нататъшно сътрудничество в областта на образованието, културата и професионалния обмен.

Снимка: арменският премиер Никол Пашинян, Getty Images

Великобритания одобри примирието между Армения и Азербайджан

По отношение на регионалните и международните въпроси, страните обменяха мнения по ключови събития, включително ситуацията в Близкия изток. Специално внимание бе отделено на Южен Кавказ. Обединеното кралство приветства наскоро постигнатите споразумения между Армения и Азербайджан във Вашингтон, като подчерта, че те представляват решаваща стъпка към пълно нормализиране на отношенията между Ереван и Баку, основано на взаимното признаване на суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на международно признатите граници в съответствие с декларацията от 1991 г.

Страните обсъдиха и инициативата "Кръстопът на мира" като платформа за засилена регионална свързаност и икономическо сътрудничество.

С поглед към бъдещето двете държави обсъдиха домакинството на Армения на две големи международни събития през 2026 г.: срещата на върха на Европейската политическа общност и 17-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP17). Обединеното кралство изрази готовност да подкрепи Армения в успешната организация на COP17, като гарантира, че конференцията ще доведе до конкретни и значими резултати.

Ереван се отдалечава още повече от Москва

Армения все повече се отдалечава от руската орбита на влияние. Преди време страната обяви, че вероятно ще напусне Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС), а впоследствие бе подписан и закон за евроинтеграцията.

Всичко това - след като руските "миротворци" не се намесиха през есента на 2023 г., когато Азербайджан нахлу в региона Нагорни Карабах, завзе го за два дни и принуди десетки хиляди етнически арменци да напуснат.

