Папата даде съвет на хората, които чувстват самота в сърцата

"Когато надеждата се изразходва и чувстваме самота в сърцата си, вътрешна умора, мъки от греха, страх от провал, нека се върнем при Исус. Защото Той е единственият, който винаги побеждава смъртта и винаги обновява живота ни", бяха точните думи на Франциск в социалната мрежа.

When hope is spent and we feel loneliness in our hearts, inner weariness, the torment of sin, the fear of failure, let us return to Jesus. For He is the only one who always defeats death and always renews our life. #Easter