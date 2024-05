Русия твърди: Превзехме Очеретино (КАРТА). Лоши новини за Украйна от фронта

Все още няма никакви визуални доказателства за обявения от руското МО успех, нито коментар от Украйна. Основните руски военни блогъри не съобщават за нищо такова в Телеграм.

"В резултат на активните действия подразделенията на група войски „Център“ напълно освободиха селището Очеретино, Донецка народна република (ДНР), подобриха тактическата обстановка и разгромиха формированията на 24-а и 115-а механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна в районите на селищата Архангелск и Новгородско", твърди руското МО.

Последно "Рибар" - канал, поддържан от бившия говорител на военното министерство на Русия Михаил Звинчук - съобщи, че "събитията в района на Покровск (западно от Авдеевка) се развиват бързо - руското знаме в Архангелск е поставено на Очеретинската издатина, а нашите части нанасят флангови удари, които изравняват линията на съприкосновение". Очеретино се намира на югозапад от Архангелск.

През април руснаците пробиха отбраната на Украйна в село Бердичи в Донецка област и започнаха да настъпват натам. За две седмици окупаторите завзеха осем населени места в областта.

На 30 април политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиан Рьопке заяви, че Очеретино вече е в руски ръце – на база геолокализирани видеокадри от бойни действия, които показват напредък на руснаците северозападно по жп линията, минаваща през селото. Популярният украински телеграм канал Deep State обобщаваше ситуацията така: в Очеретино положението е най-трудно – има руски частичен успех при Керамик, но в Новопавловското направление като цяло нещата не се променят особено.

Междувременно украинската разузнавателна платформа Deep State съобщи, че руските сили са окупирали Архангелск и Котляровка, като са влезли и в „административните граници на Очеретино“. Напреднали са край Новопокровск, Уманско, Първомайско и Красногоровка, гласи информацията (КАРТА).

За превземането на Архангелск и Котляровка от руските сили пише и Рьопке. Котляровка е в Харковска област.

Russian invasion forces captured #Arkhanhelske in Donetsk oblast after less than a week of fighting.